Coronavirus : "tout peut basculer", l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire invite à la "vigilance"

"Nous sommes dans une situation où tout peut basculer", ce sont les premiers mots de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire dans sa conférence de presse hebdomadaire ce jeudi. Ses personnels invite la population à "rester vigilants" avant un moment de regroupement pour les fêtes de fin d'année. Sur fond de ces retrouvailles, la crainte du variant Omicron est toujours présente chez les autorités.

Dans un second temps, l'ARS tempère également, pour le moment le taux d'incidence dans les Pays de la Loire est "stable", une évolution depuis quelques jours "positive". Un plateau qui pourrait "être le calme avant la tempête". Alors, l'ARS explique qu'il n'est "pas possible d'attendre pour réagir", quitte à être dans la "surréaction".

La vaccination des enfants

"On a 11 centres de vaccination pour la vaccination des enfants en région Pays de la Loire, et à terme ce sera 29 centres", détaille Benoit James, directeur de la crise Covid-19 à l'ARS. L'ARS présente également une baisse des hospitalisations par rapport à la semaine dernière, deux personnes en moins en Loire-Atlantique et six en moins du côté de la Vendée.

Pour rappel, la capacité hospitalière de la région Pays de la Loire est de 223 lits en service de réanimation. Dans cette conférence, l'ARS annonce que près de 25 lits restent disponibles, alors que le seuil de "sécurité" est fixé à 15 lits disponibles. "On voit que la tension avant les fêtes est moins importante que la semaine dernière", rassure l''autorité de santé.

L'espoir d'une sortie de crise

Ce mercredi soir, l'ARS dénombre 81 patients en réanimation à cause du Covid-19 et 20 en soins critiques. "Notre but pouvoir accueillir tous les patients Covid, mais aussi les autres, précise l'ARS. On ne veut pas faire de choix." Ces soins critiques correspondent à des services "non réanimatoires mais qui nécessite une surveillance importante".

Tout comme le gouvernement ce jeudi matin, l'ARS Pays de la Loire rappelle que "le véritable arbitre restera le taux d'hospitalisation." Par la voix du directeur, elle explique également que l'on va "peut-être basculer sur un rhume saisonnier" grâce à la vaccination.

Vigilance avant les retrouvailles

La part du variant Omicron dans les contaminations reste difficile à déterminer, il faut deux semaines pour effectuer un séquençage précis des test pour déterminer s'il s'agit bien de ce variant. Il s'agit surement d'un tiers des cas, mais c'est "la partie émergée de l'iceberg" pour l'ARS. "Aucune démonstration scientifique ne permet d'expliquer le taux important de cas positifs en Sarthe", abonde le docteur Pierre Blaise.

Chacun est "invité à se faire tester avant et après les fêtes, rappelle l'ARS. On fait tout pour organiser les centres de dépistages et avoir le maximum de tests disponibles", répond le directeur au sujet de la pénurie des autotest en pharmacie.

Les chiffres du Covid-19 dans la région Pays de la Loire