Tout savoir sur la campagne de vaccination estivale dans le Lot

Pas de repos pour les soignants du Lot ! Les centres de vaccination du département vont tourner à plein régime cet été. L'objectif du préfet du Lot Michel Prosic est clair : que tous les habitants du département reçoivent au moins leur première dose d'ici fin août. 107 000 lotois ont reçu leur première injection sur 170 000 habitants dans le département quand environ 85 000 lotois et lotoises sont entièrement vaccinés.

Le Lot fait d'ailleurs partie des quatre premiers départements d'Occitanie où on vaccine le plus. Le variant Delta concerne seulement 50 cas de coronavirus. Des centres éphémères sur les lieux touristiques, des stands de vaccination sur les festivals de Jazz de Souillac et de l'Ecausystème sont notamment prévus. La Préfecture du Lot met le paquet pour vacciner ses concitoyens cet été.

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier, c'est la queue du matin au soir devant le centre de vaccination de Cahors. © Radio France - Louis Fontaine

"Les doses et les centres ne manqueront pas cet été"

Le tourisme bat son plein dans le Lot. Un facteur qu'a pris en compte le préfet du Lot Michel Prosic. Plus de touristes, plus de monde alors les grands moyens sont de sortie pour vacciner massivement.

"Dans le département, nous nous sommes organisés pour faire face à l'afflux de demandes en matière de vaccination. Nous avons aujourd'hui les doses disponibles et nous avons la capacité de vacciner toutes les semaines 11 000 personnes pendant les sept semaines de l'été"

"On a renforcé encore notre capacité vaccinale à côté des 16 centres de vaccination ouverts dans le département. On va avoir des centres éphémères qui vont être montés notamment dans les communes les plus touristiques. J'incite chacune et chacun continue à prendre des rendez-vous pour la suite ou bien d'aller dans les centres de vaccination les quatre dans le département qui propose du sans rendez-vous"

Des centres éphémères à Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie

Sur deux des sites les plus visités du Lot, vous retrouvez à Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie des centres de vaccination éphémères. Infirmiers et médecins seront sur place quand le flux de touristes en journée y sera important. Vous pourrez ainsi vous y faire vacciner sans rendez-vous.