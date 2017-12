Pour certains le thé est synonyme de réveil, de réconfort ou de détox. On lui attribue souvent de nombreuses vertus, mais qu'en est-il dans la réalité ? Origine, bienfaits, méfaits, France Bleu fait le tour sur cette boisson universelle.

Une seule plante : le théier Camellia sinensis

Noir, blanc, vert, oolong… S'il existe de nombreuses couleurs de thé, elles sont toutefois issues d’une seule et même plante : le théier ou Camellia sinensis. Ce sont les transformations réalisées sur ses feuilles après récolte qui permettent d’obtenir des sortes de thé différentes. Résultat : des couleurs, des odeurs, des goûts et parfois même des propriétés qui varient d’une tasse à l’autre.

Les thés verts et blancs sont peu transformés. Ils conservent ainsi des propriétés antioxydantes plus puissantes que les autres types.

Les thés noirs et oolong, quant à eux, subissent une transformation plus importante, ce qui leur confère une couleur foncée et un goût plus prononcé.

Outre la couleur du thé, les propriétés de chaque tasse dépendent d'autres facteurs comme la variété choisie, sa qualité ou sa durée et sa température d’infusion.

Les bienfaits du thé

Cette boisson, souvent synonyme de détox, a de nombreux bienfaits.

Source importante de polyphénols (notamment les thés blancs et verts, peu transformés), cette boisson a un grand pouvoir antioxydant : elle prévient le vieillissement des cellules et réduit les risques de cancers. Elle préserve également le cœur et limite le taux de cholestérol.

Le thé stimule le système nerveux central grâce à la caféine qu’il contient et augmente ainsi la concentration, sans pour autant avoir un effet excitant.

Il protège du diabète et aide à réduire la formation de caries.

Et ses mauvais côtés ?

En excès, ce breuvage n’est cependant pas sans effets négatifs. La caféine qu’il contient peut entraîner anxiété, nervosité, palpitations, brûlures d’estomac...

De plus, les tanins présents dans le thé empêchent l’assimilation du fer d'origine végétale. Il est donc conseillé de boire son thé en dehors des repas ou de l'associer à de la vitamine C.

Attention également à la marque de thé choisie : selon une enquête de "60 millions de consommateurs", pas moins de 26 marques de thés verts et noirs contiennent des traces de pesticides et de métaux potentiellement dangereux pour la santé.