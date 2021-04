Tout savoir sur le parcours de vaccination au vaccinodrome du Zénith de Dijon

Il faut compter environ une vingtaine de minutes à partir du moment où vous arrivez devant le Zénith et lorsque vous en ressortez vacciné.

Un militaire vérifie votre convocation et prend votre température à l'entrée du Zénith de Dijon © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Au niveau des grilles d'entrée du bâtiment, un militaire prend votre température et vérifie votre convocation. Il vous dirige ensuite vers l'une des quatre files d'attente, en fonction de l'horaire de votre rendez-vous. Des militaires, vous allez en croiser beaucoup. Ce sont eux qui vous guident et gèrent tout l'administratif au sein du centre.

L'un des deux accueils administratifs à l'entrée du Zénith, on y regarde vos informations et votre rdv © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Dans le Zénith, deux accueils vous attendent. Le but est de vérifier votre identité, si vous avez bien votre carte vitale, votre rappel de vaccin etc. Avant de venir, il faut remplir une fiche d'information sur Doctolib. Si ce n'est pas le cas, on vous imprime le document et vous pourrez le remplir dans un espace dédié.

L'espace pour renseigner votre fiche d'information © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Une fois que tout est en ordre, vous entrez dans la salle de concert. On vous donne un numéro de zone d'attente avant de pouvoir accéder à l'un des dix-huit box de vaccination.

Le centre de vaccination avec les box dans le Zénith © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Vous restez trois à quatre minutes dans votre espace de vaccination. Un médecin est là pour vous vacciner et un militaire gère vos papiers.

L'intérieur de l'un des dix-huit boxs de vaccination © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Une fois vacciné, vous passez le grand rideau qui mène normalement à la scène (qui a été entièrement démontée pour l'occasion) et vous vous retrouvez dans la zone de surveillance. Vous y restez quinze minutes sous la surveillance de pompiers et de soignants. Un espace de secours est là au cas où. Mais si tout va bien au bout du quart d'heure, vous êtes libre de partir.