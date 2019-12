Toute la Côte-d'Or sera raccordée à la fibre d'ici 2022

Les hameaux de Concoeur et Corboin sont désormais raccordés au haut débit internet. L'inauguration s'est déroulée ce mardi 3 décembre. Le département promet que d'ici la fin de 2022, la totalité de la Côte-d'Or aura accès à la fibre et au haut débit dès la fin de 2020.

Nuits-Saint-Georges, France

Il aura fallu attendre de longues années, mais ça y est ! Les hameaux de Concoeur et Corboin à Nuits-Saint-Georges ont enfin accès à internet. C'est un soulagement pour leurs 52 habitants et surtout pour leurs entreprises, car le secteur compte 4 domaines viticoles et la "ferme fruits rouges" pour lesquels l'accès à internet était plus que problématique.

L'inauguration officielle des nouvelles installations © Radio France - Christophe Tourné

Un nouveau central a été inauguré ce mardi 3 décembre. Le conseiller départemental de Nuits Saint Georges, Hubert Poullot, en charge du développement du numérique, promet que d'ici fin 2020, toute la Côte d'Or sera reliée au haut débit et d'ici 2022 pour la fibre, le très haut débit.

Le hameau de Concoeur n'est plus coupé du monde du web © Radio France - Christophe Tourné

Entre 2015 et 2022, ce sont 136 millions d'euros qui sont investis par le département pour le développement du numérique.

Les élus pendant l'inauguration © Radio France - Christophe Tourné

La commune de Poiseul-la-Grange a été raccordée au cours du mois de novembre.