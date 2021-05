Toutes premières consultations au Pôle de santé libéral ambulatoire de Valognes

Les tous premiers patients accueillis ce lundi 17 mai 2021 au Pole de Santé libéral ambulatoire ( PSLA) de Valognes. Après un an et demi de chantier, l'établissement tout neuf a ouvert en plein centre ville, rue de Poterie. Objectif : lutter contre la désertification médicale.

L'ouverture de ce Pôle de Santé Libéral ambulatoire ( PSLA) à Valognes ce lundi 17 mai , c'est l'aboutissement d'un projet porté depuis plus de 10 ans par la municipalité et l'agglomération du Cotentin.

Ce sont les deux sages-femmes Caroline Carn et son associée Amandine Lainey qui viennent de déménager et ont assuré les premières consultations. Un médecin généraliste Alain de Geyer a aussi changé de cabinet et commencera ce mardi. Trois infirmiers suivront la semaine prochaine.

Un âtiment qui devrait à terme abriter une 20e de professionnels de santé, dont des médecins généralistes © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des installations progressives

Le Pôle va se remplir progressivement. Du côté des généralistes, ce sont au total 5 cabinets de médecins qui seront installés. Pour l'instant, deux arrivées sont annoncées- des jeunes en fin d'études- d'ici 9 à 10 mois.

Un établissement très attendu dont l'objectif est d'attirer de nouveaux praticiens, et aussi d'assurer un meilleur suivi des patients explique Caroline Carn, sage-femme. "C'est essentiel pour la population, et pour assurer l'attractivité médicale de Valognes et de toute la région. Il faut attirer le plus possible de jeunes praticiens, et quand on discute avec les jeunes internes, ce genre de Pôle les séduit."

Un endroit rassurant pour les patients et les praticiens

Attirer les médecins est essentiel à l'heure où dans le Cotentin, de nombreux généralistes partent à la retraite. Comme Alain de Geyer qui espère partir d'ici un ou deux ans. En attendant il s'installe dans son nouveau bureau et espère que dans cet endroit la relève pourra être assurée.

Il y a déjà 2 jeunes intéressés, qui doivent arriver. Il y aura donc une transition assuré, les patients peuvent être rassurés, ils n'auront pas besoin de chercher.

Pour l'heure Ludivine, qui vient depuis La Haye du Puit voir la sage femme n'a pas besoin d'autres spécialistes, mais ça pourrait venir. "Il faudra voir si le cabinet s'agrandit parce que pour trouver une gynécologue ou un spécialiste depuis plusieurs années, on n'y arrive pas."

Du côté des praticiens aussi, le travail en réseau c'est mieux explique Amandine Lainey, sage femme "_On va être rassuré d'être à coté des médecins, il suffit de toquer à la porte s'il y a quoique ce soit_."

Les prochaines arrivées prévues au Pôle sont celles d'une orthoptiste à la fin du mois, puis une psychologue et un podologue en juin-juillet. © Radio France - Jacqueline FARDEL

Les prochaines arrivées prévues au Pôle sont celles d'une orthoptiste à la fin du mois, puis une psychologue et un podologue en juin-juillet. Le pole de santé ambulatoire représente un budget de 3 millions d'euros