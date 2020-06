Traçage dans l'Yonne : "les gens réagissent parfois comme si le Covid était une punition divine"

La CPAM de l'Yonne mène l'enquête sur les cas avérés de Covid. Depuis la mi-mai, des enquêteurs volontaires sont mobilisés pour recenser les personnes qui ont été en contact avec les malades. Objectif : les inciter à se faire dépister le plus rapidement possible.

Depuis le 13 mai, la "cellule tracing", ou "cellule traçage" est à pied d'oeuvre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne. 24 enquêteurs volontaires sont mobilisés pour recenser les personnes ayant été en contact avec des malades avérés du Covid-19. Leur mission est de les inciter à se faire dépister le plus rapidement possible, et à respecter les mesures barrière, afin qu'il n'y ait pas de reprise de l'épidémie.

Une procédure et un questionnaire très encadrés

Pour être sûr de ne rien laisser de côté, la procédure et le questionnaire sont très encadrés. "Il y a un script type, qu'on adapte évidemment car chaque personne est différente, et cela dépend aussi de la façon dont on est reçus, explique le Dr Estelle Hincelin. Le plus souvent, ça se passe très bien ! Mais il peut arriver que des gens soient nerveux, ou agacés, car ils viennent quand même de recevoir une mauvaise nouvelle".

"Les gens réagissent parfois comme si c'était une punition divine" - Dr Estelle Hincelin

Au bout du fil, il y a souvent un peu d'angoisse, mais souvent... de l'incompréhension. "Ce que l'on me pose le plus, comme questions, c'est : mais comment ai-je bien pu contracter le virus ?, poursuit le Dr Estelle Hincelin. Les gens m'expliquent qu'ils respectent toutes les mesures barrières depuis des mois, et ne comprennent pas d'où vient leur contamination, comme si c'était une punition divine".

Moins de "cas contacts" que prévu initialement

Dans chaque cercle de contamination potentiel, la procédure est la même. On explique les mesures d'isolement et on invite à se faire tester. La cellule de la CPAM réagit rapidement, 4 heures au maximum après le signalement d'un cas. "Au principe, rien ne peut passer à travers les mailles du filet, selon Alan Designy, le coordinateur de cette cellule tracing. En moyenne, il y a 3 cas contacts par patient. Ce qui est beaucoup moins que ce qui avait été prévu initialement".

En 15 jours, 64 patients atteints du Covid-19 ont été signalés dans l'Yonne. Et 175 cas contacts traités par la cellule traçage.