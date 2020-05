Tracer les malades, le grand défi du déconfinement en Normandie où l'immunité collective est faible

Pour casser ces chaines de contamination, il faut identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec un malade. Dès que vous avez un symptôme (maux de tête, de ventre, fièvre, toux...), le réflexe c'est d'aller chez le médecin. Les généralistes sont en première ligne, ce sont eux qui prescrivent les tests et remplissent les fiches sur Contact Covid, qui sont automatiquement transmise à la Caisse Primaire d'assurance maladie. Depuis mercredi, 125 agents sont déployés sur toute la région (34 dans le Calvados, 15 dans la Manche, 11 dans l'Orne, 46 en Seine-Maritime et 19 dans l'Eure) pour répondre 7 jours sur 7.

Double objectif pour les enquêteurs de la CPAM

Il s'agit d'une part de s'assurer auprès du malade que ce dernier va pouvoir rester isolé jusqu'à sa guérison. Les services de l'Etat peuvent éventuellement apporter une aide pour les courses ou un logement à l'hôtel. Il s'agit également d'identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Les enquêteurs de la CPAM remontent 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes. Il y a bien sûr la cellule familiale mais pas seulement. "Cela peut aussi être des collègues avec qui le malade a passé plusieurs heures dans un bureau sans masque, indique Claudie Guardo-Lemieux, directrice adjointe de la CPAM du Calvados. Les risques sont également importants lors d'un repas, où on ne porte pas de masque, et où on peut être amené à toucher les mêmes objets". Dans son viseur, les apéros ou les dîners qui émaillent la fin du confinement depuis lundi...

Un taux d'immunité collective très faible en Normandie

Parmi ces personnes, celles qui présentent des symptômes doivent faire un test immédiatement. S'il est positif, à leur tour d'être isolées et de voir leur entourage recherché. S'il est négatif ou si elles n'ont pas de symptômes, elles feront un test sept jours plus tard. Entre temps, elles doivent rester confinées. "C'est contraignant mais c'est nécessaire pour ne pas que l'épidémie reprenne, prévient Christine Gardel, directrice de l'Agence régionale de santé. A l'image d'un puzzle, toutes les pièces sont en place pour casser les chaines de contamination. Mais la pièce principale, c'est celle de la responsabilité citoyenne". C'est l'ARS qui assure le suivi des cas contacts. Elle a pour cela déployé 45 agents. "Nous sommes une des régions où le taux d'immunité collective est un des plus bas de France, c'est donc avec le déconfinement que tout commence, et chacun doit être responsable pour éviter une deuxième vague, qui pourrait être une déferlante !"

98% de la population à moins de 20 minutes d'un lieu de prélèvement

Jusqu'au 11 mai, environ 1000 tests pouvaient être réalisés par jour en Normandie. La capacité est passé à 5200. 98% de la population normande se trouve à moins de 20 minutes d'un lieu de prélèvement. Il y en au total 116 sur la région. Le résultat d'un test est connu sous 24h. Au plus fort de la crise fin mars début avril, le taux de positivité était de 16%. Il était au 11 mai tombé à 1,3%, ce qui s'explique par le confinement. Le déconfinement changera forcément les choses.