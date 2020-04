Après la découverte de traces infimes du virus dans le réseau d'eau non potable il y a un peu plus de dix jours, la mairie a procédé à de nouvelles mesures. En attendant le résultat, le principe de précaution est maintenu, les rues restent nettoyées à l'eau potable.

Traces de Covid-19 dans l'eau non potable : la ville de Paris attend de nouveaux résultats

Moins de deux semaines après la découverte de traces infimes de Covid-19 dans le réseau d'eau non potable de Paris, la ville attend les résultats de nouveaux prélèvements la semaine prochaine. "En attendant, nous n'utilisons plus d'eau potable, malgré l'avis favorable de l'Agence régionale de santé", a indiqué Célia Blauel, adjointe Europe écologie les Verts à la mairie et présidente d'"Eau de Paris".

Le principe de précaution continue de s'appliquer pour le nettoyage des rues

Pour assurer la sécurité des agents d'entretien, la ville de Paris a décidé de ne plus utiliser l'eau non potable, par principe de précaution, qui sert d'habitude aux nettoyages des rues et des jardins de la capitale.

La centaine de points d'eau non potable où se ravitaillent d'habitude les camions de nettoyage sont en train d'être convertis en points d'eau potable, pour atteindre le nombre de 70 le 11 mai, avant la totalité début juin.

Dimanche 19 avril dernier, des traces du coronavirus avaient été détectées sur quatre des 27 points de prélèvements par le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris.