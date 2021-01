La région Auvergne-Rhône-Alpes dévoile ce jeudi 28 janvier plusieurs solutions destinées aux plus de 75 ans qui souhaitent aller se faire vacciner mais ont des difficultés à se déplacer. L'accès aux TER et bus de la région leur est gratuit, et des taxis reboursés à hauteur de 50% sont mobilisés.

Trains et bus gratuits, taxis remboursés : les solutions pour aller se faire vacciner en Auvergne-Rhône-Alpes

Comment se rendre au centre de vaccination de Saint-Etienne quand on habite Rive-de-Gier ou Andrézieux-Bouthéon ? Plusieurs solutions existent, répond la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les plus de 75 ans : les TER, bus opérés par la région et les taxis sont mobilisés dans cet effort.

Plusieurs moyens de déplacement proposés aux seniors

Les seniors de plus de 75 ans ont désormais un accès gratuit aux TER et aux bus opérés par la Région le jour de leur rendez-vous vaccinal, en présentant un justificatif de ce rendez-vous.

Il est aussi possible de prendre un taxi, qu'il soit conventionné ou non, pour se rendre dans un centre de vaccination. Tous les plus de 75 ans vont recevoir, d'ici mercredi prochain, deux contremarques afin de bénéficier de deux allers-retours pris en charge par la Région à hauteur de 50% dans la limite de 50 euros. D'ici-là, les taxis peuvent adresser leur facture à la Région afin de se faire rembourser.

Entre 15 et 20 millions d'euros pour ce dispositif

Ces mesures ont un coût, estimé entre 15 et 20 millions d'euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit durer "aussi longtemps que nécessaire", indique le président de région Laurent Wauquiez, mais ne peut pas s'appliquer rétroactivement.

D'après lui, 750.000 personnes de plus de 75 ans sont potentiellement concernées par cet accompagnement en Auvergne-Rhône-Alpes. 122.000 personnes ont déjà été vaccinées dans la région, entre les soignants et les seniors. Dans certains départements, comme la Haute-Loire, cette question de la mobilité des seniors a été prise à bras-le-corps par les municipalités depuis le début de la campagne de vaccination.