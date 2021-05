Traitement anti-covid : l'État commande 30.000 doses à la start-up nantaise Xenothera

Le traitement anti-covid prometteur de Xenothera a trouvé preneur. L'entreprise nantaise l'annonce dans un communiqué, ce mardi 11 mai : l'État français a précommandé 30.000 doses de XAV-19. Les premiers résultats des essais cliniques avaient montré que le médicament est efficace.

À disposition des patients à la fin de l'été

Le XAV-19, c'est cet anticorps polyclonal anti-covid que développe l'entreprise depuis plus d'un an avec le soutien des pouvoirs publics. Le traitement est destiné aux patients atteints d'un Covid-19 modéré, pour éviter l’aggravation de la maladie et un transfert en réanimation.

"Le contrat porte sur la fourniture du médicament à Santé publique France afin de pouvoir le mettre à disposition des patients français à la fin de l’été, assure la start-up, dans un communiqué, cet accord permet à Xenothera de démarrer dès maintenant la production industrielle des premiers lots en anticipation des résultats de l’essai clinique."