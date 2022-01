Traitement contre le Covid-19 : un "gâchis financier et émotionnel" pour l'Institut Pasteur de Lille

Alors que quelques traitements contre le Covid-19 sont actuellement autorisés en Europe, l'Institut Pasteur de Lille a mis fin à son essai clinique. Depuis le début de l'épidémie en mars 2020, la recherche s'était orientée vers le Clofoctol, une molécule prometteuse pour permettre aux malades d'éviter les formes graves. Le 10 décembre, l'Institut a annoncé qu'il renonçait. Invité de France Bleu Nord ce mercredi 5 janvier, le professeur Xavier Nassif, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, revient sur les raisons de cette décision.

France Bleu Nord : le Clofoctol, déjà utilisé par le passé pour traiter d'autres infections respiratoires, semblait bien fonctionner. Pourquoi renoncer à la possibilité d'un traitement prometteur ?

Xavier Nassif : la molécule semblait bien fonctionner sur des cultures de cellules, ce qu'on appelle in vitro. À partir de là, il faut que la molécule fonctionne in vivo, c'est à dire chez le patient, et montrer qu'il y a moins de formes graves chez les patients qui vont prendre la molécule par rapport aux patients qui ne la prennent pas. Il fallait donc construire un essai clinique, avec des sujets plus à risque, c'est à dire de 50 ans et au-dessus, et non vaccinés. Il nous fallait environ 700-750 patients. Nous avons déposé toutes nos demandes d'autorisations aux autorités compétentes en janvier dernier. Il y a eu ce qu'on appelle des allers-retours, et nous avons eu toutes les autorisations nécessaires au mois de juin. La pandémie était alors à son creux. Puis il y a eu la mise en place du pass sanitaire et la population s'est, dans sa très large majorité et avec raison, vaccinée. C'était donc trop tard pour trouver nos candidats.

Pour pouvoir poursuivre cet essai clinique, vous êtes allés en Martinique, où la couverture vaccinale était moins importante. Mais les tensions qui y régnaient à cause du pass sanitaire ont eu raison de ce projet. Tout cela vous a coûté combien ?

Tout cumulé, ça nous a coûté la subvention qui nous avait été donnée par LVMH. Nous sommes en train de faire le bilan exact, mais ça approche les 5 millions. Mais il ne faut jamais dire que c'est pour rien. On espère que ce qu'on a fait pourra resservir dans d'autres circonstances. Et d'ailleurs, on essaie maintenant de refaire des essais cliniques, vraisemblablement à l'étranger, dans des zones où, malheureusement, les gens sont moins vaccinés.

Avez-vous l'impression d'un gâchis ?

Il y a un gâchis financier, c'est certain. Mais il y a aussi un gâchis émotionnel, je veux dire on a mis nos tripes sur la table. Mais vous savez, dans le milieu des essais cliniques, tout coûte extraordinairement cher. Par exemple, pour le Paxlovid de Pfizer, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros.

Quand on regarde les traitements qui sont autorisés actuellement en Europe, on ne voit que des grands noms de laboratoires mondiaux : le combat est-il presque perdu d'avance pour une petite structure comme l'Institut Pasteur de Lille ?

Si on avait eu la chance de pouvoir gagner quatre ou cinq mois, et qu'on était arrivé au moment de la troisième vague, c'est à dire fin février, début mars 2021, je pense qu'on aurait pu inclure beaucoup de personnes. Peut être suffisamment déjà pour avoir une belle idée.

Vous en voulez à la lourdeur de l'administration française ?

Il ne faut jamais en vouloir aux administrations, la lourdeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament n'est jamais que le reflet de ce que nous sommes. Ces gens-là font leur travail. Collectivement, nous n'aimons pas le risque dans notre société. Il ne faut pas oublier que le principe de précaution a été ajouté à la Constitution.

Vous semblez le regretter...

Je regrette qu'on n'ait pas pu faire cet essai clinique. Ça, c'est certain. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne serais pas honnête avec moi-même et avec vous.

Où en êtes-vous des autres projets, notamment le vaccin contre le Covid-19 sous forme de spray nasal ?

Ce projet se développe. Il n'est pas encore tout à fait en essai clinique, la plateforme est en cours de tests. Je crois que les bons antigènes ont été identifiés. J'espère que nous pourrons bientôt passer à l'étape d'après. Et surtout, il y a un autre projet de médicament, plus large contre l'ensemble des coronavirus. Notre but est de faire un autre antiviral, car on ne peut pas éliminer l'hypothèse que, dans le futur, on ait d'autres coronavirus.

