Publié ce jeudi au Journal officiel le rapport est assez accablant pour l’unité de soin psychiatrique de Saint-Étienne dénonce des "traitements inhumains" appliqués aux patients (des malades attachés dans leur lits, des attentes injustifiées sur des brancards dans les couloirs, pas de possibilité de se laver, ni de se changer d’avoir accès a un téléphone, pas d’une intimité suffisante).

La réponse à ce rapport du directeur du CHU de Saint-Étienne Mickael Galy

Mickaël Galy : "Le premier élément que je voudrais indiquer, c’est que la gouvernance du CHU de Saint-Étienne prend évidement très au sérieux les recommandations et a pris acte des conclusions du contrôleur général des lieux de privations de liberté. C'est une institution essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie.

Quels sont les constats posés par le contrôleur général des lieux de liberté lors de sa venue début janvier 2018 au CHU de Saint-Étienne ? En réalité, ce que le contrôleur pointe, ce sont des pratiques de contention. Qu’est-ce qu’une contention ? C'est une prescription médicale utilisée lorsque l’on considère qu’un patient qui souffre de trouble mentaux présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou pour prévenir un risque de fugue. Il y a évidemment une réflexion médicale à avoir, une articulation et un point de convergence à trouver entre les enjeux de liberté fondamentale d’aller et venir et les enjeux de sécurité pour les patients ou la société. Ce que le rapport pointe, ce sont des pratiques de contentions trop excessives sur des durées trop longues, alors c’est vrai que le contrôleur est venu sur la première semaine de janvier, c’était une période avec une particulière densité en terme d’activité et que le constat de durée moyenne de présence ne reflète pas ce qu’il est en réalité en moyenne Il n’empêche qu’ils ont fait des constats et que cette problématique-là n’est pas nouvelle, puisque sur des épisodes de tension ce type de problème se reproduit régulièrement."

Ces problèmes sont-ils une conséquences des manques de moyens ?

Mickaël Galy : Je ne vais pas éluder la question des moyens mais je souhaite indiquer que nous avons pris très au sérieux la visite du contrôleur des privations de libertés. Nous n’avons donc pas attendu le 1er mars pour réagir. Dès le 23 janvier, j’ai écrit à Adeline Azan, la contrôleur générale, pour lui faire part de l’absolue détermination de mettre un terme à ses pratiques montrer dans le rapport. Nous avons mis en place un certain de nombre de formations. Des formations qui étaient régulières sur les personnels de psychiatrie ou des urgences. Des formations qui sont renforcées sur les bonnes pratiques de contentions. Nous avons mis en place un registre des contentions de manière que nous puissions analyser les pratiques. Nous allons déclencher des audits et des actions de contrôle de manière à ce que les pratiques changes. Si nos professionnels ont été conduits à avoir des pratiques de contentions non conformes ou excessives c’est parce qu’il y a d’autres sujets. Ma détermination c’est d’accompagner les professionnels à régler d’autres sujets.

Au fond, un des problèmes c’est qu’il n’y a pas d’autre hôpital psychiatrique que Saint-Étienne, il n’y a pas d’autre hôpital spécialisé dans le département ?

Mickaël Galy : C’est une particularité du département de la Loire. C’est une psychiatrie qui s’est développée récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle. C’est le CHU seul qui déploie cette activité. Ce que l’on sait aussi c’est que dans le département le nombre de psychiatres en ville est moins important qu’ailleurs dans les autres départements français. Le nombre de lits de psychiatrie est moins important également. Résultat, une personne qui a besoin d’être suivie pour des problèmes de santé mentale, si elle ne trouve pas un psychiatre, son problème va devenir plus aigüe et à un moment donné cette personne va venir fréquentée les urgences. C’est bien une approche systémique qu’il faut avoir. Ce pourquoi je propose d’avoir deux actions complémentaires. La première c’est de créer un espace nouveau des urgences pour permettre aux médecins d’isoler les personnes souffrant de troubles mentaux en leur garantissant la liberté d’aller et venir et leur permettant une surveillance renforcée. Le deuxième c’est de pouvoir dans les unités de psychiatrie rajouter un lit supplémentaire et un salon d’apaisement de manière à pouvoir faciliter le parcours entre les urgences et le service de psychiatrie.