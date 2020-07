Chassé-croisé sur les routes des vacances : "pensez à faire la sieste" conseille une étude normande

La voiture est chargée, vous êtes pris à partir. Vous n'avez qu'une seule envie : arriver le plus vite possible, quitte à faire des pauses plus courtes. Mais attention, entre 13h30 et 15h30, _"notre corps n'est pas fait pour conduire"_, explique Damien Davenne, chronobiologiste. En effet, "Notre horloge biologique centrale programme une baisse de vigilance naturelle à la mi-journée. La meilleur contre-mesure, c'est de dormir".

Professeur à l'Université de Caen Normandie, il a piloté une étude avec le laboratoire COMETE pour la fondation VINCI Autoroutes. Cette étude compare l'efficacité d'une sieste à la mi-journée au milieu d'un long trajet, à celle d'une pause sans sieste.

La somnolence au volant est la première cause d'accidents mortels sur l'autoroute.

L'étude a demandé à quarante personnes de conduire sur des simulateurs pendant deux heures le matin. Ils ont ensuite fait une pause, certains ont dormi dans un lit ou sur un siège de voiture et d'autres n'ont pas dormi.

L'étude montre la nécessité de faire une sieste pour prévenir la fatigue et la somnolence.

Une sieste améliore la vigilance de 21 %

Lorsque les participants ont fait une sieste, leur niveau de fatigue même après deux heures de conduites, était inférieur à celui enregistré après les deux heures au volant le matin.

Dormir pendant la pause augmente de 21 % la vigilance après une heure de conduite et diminue de 39 % la somnolence.

Sans sieste, les risques d'accidents sont plus élevés. L'étude montre que les déviations latérales augmentent de 21 % sur les deux heures et même de 80 % entre la 40ième et 50ième minute du trajet. Même constat pour les risques de franchissement latéraux qui sont multipliés par deux en début d'après-midi.

Les recommandations d'un chronobiologiste

Damien Davenne recommande donc de bien dormir les nuits précédents le départ, de faire une pause pour déjeuner le midi avec des aliments faciles à digérer et de bien s'hydrater. "Vous pouvez éventuellement prendre un café parce que le temps d'efficacité du café est de vingt minutes. Donc si on prend un café avant la sieste, la caféine commencera à être efficace au moment de reprendre la route." Et surtout d'éviter de prendre le volant en début d'après-midi et pendant la nuit, surtout entre 2 et 6 heures du matin.