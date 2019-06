Les trampolines de jardin : attention aux risques pour les cartilages des enfants

Peut-être avez-vous craqué et acheté un trampoline de jardin pour vos enfants ou vos petits-enfants ? A l'approche de l'été, les ventes ont fortement augmenté. Mais attention : les médecins mettent en garde sur les risques de fracture des chevilles et rappellent les consignes de sécurité.

A l'approche de l'été, les ventes de trampolines de jardin augmentent. Mais attention, les médecins urgentistes et les orthopédistes mettent en garde sur les risques de traumatisme liés à ce loisir. A la polyclinique de Quimper Sud, le docteur Jean-Marc Rerolle, patron de l'unité des soins non programmés, appelle à la vigilance :

"Ne pas être à plusieurs sur le trampoline"

"Le trampoline de jardin est un loisir avec des risques de traumatisme, comme les rollers au début des années 80. Dans le cas du trampoline, les enfants font des acrobaties et mettent en tension leurs chevilles et les genoux de manière excessive. Il faut donc respecter les précautions élémentaires et ne pas être à plusieurs sur le trampoline" explique Jean-Marc Rerolle.

Est-ce qu'il y a des risques de tassement ?

"Il y a très _peu de risque de tassement de la colonne vertébrale_. Les risques sont sur les cartilages de croissance de la cheville et du genou. Particulièrement de la cheville" ajoute le médecin.

Est-ce qu'il est utile de limiter le temps passé sur le trampoline?

"Le temps passé n'est pas un facteur important. Il faut surtout éviter que les enfants ne se lancent pas dans des acrobaties non maîtrisées" conclut le patron de l'unité des soins non programmés de la polyclinique de Quimper Sud.