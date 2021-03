Transferts de patients Covid hors d'Île-de-France : "on a probablement sous-estimé les refus des familles"

Il devait permettre d'évacuer une vingtaine de malades du coronavirus d'Île-de-France, afin de soulager les services de réanimation : le TGV médicalisé Austerlitz-Limoges prévu ce jeudi est finalement annulé. La faute à un manque de patients suffisants répondant aux critères.

Les malades doivent être dans un état de "gravité intermédiaire", encore transportables sans leur faire prendre de risques supplémentaires pour leur santé. "On en a, lance Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et responsable du SAMU 93. _Le gros problème, c'est qu'on a probablement sous-estimé le refus des familles_, puisqu'il faut leur consentement pour transférer un patient." Dans son hôpital, seul un patient a pu être évacué dimanche : "pour les quatre autres, on a eu un refus." Sur l'ensemble du week-end, il n'y a donc eu qu'une sortie de réanimation pour cinq nouveaux arrivants, indique le chef du service de réanimation.

Crainte de voir les proches malades s'éloigner

Contrairement à la première vague de l'épidémie au printemps 2020, où 600 patients avaient été évacués d'Île-de-France et du Grand Est vers des régions moins touchées, l'absence de confinement strict aujourd'hui permet encore aux familles des patients de leur rendre visite lorsqu'ils habitent à proximité. "Pendant la première vague, les visites à l'hôpital étaient interdites et personne n'osait venir de toute façon, explique Frédéric Adnet. On avait pu évacuer beaucoup plus de patients."

Aujourd'hui, "on est très très en-dessous du nombre estimé de patients pour ces évacuations sanitaires", précise-t-il. "On peut comprendre qu'une famille soit très réticente à laisser partir un de ses proches en danger vital à l'autre bout de la France, lance Frédéric Adnet. Si on a des évacuations sanitaires, elles seront ponctuelles. _L'option évacuation massive n'est plus d'actualité_."