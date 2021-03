Transferts de malades : "on ne peut prendre que quelques patients" au CHU de Bordeaux

Ce dimanche, le docteur Laurent Petit, responsable de l'unité de réanimation chirurgicale et post-traumatologique du CHU de Bordeaux a accueilli dans son service deux nouveaux patients. Ces deux hommes étaient en réanimation à l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne) et ont été transférés par avion pour désengorger les services de réanimation franciliens. Alors que l'ARS prévoit 40 à 60 nouveaux transferts de patients en Nouvelle-Aquitaine la semaine suivante, cela devrait avoir des conséquences importantes sur le CHU de Bordeaux. Laurent Petit l'a dit, ce dimanche, lors d'un point presse à l'hôpital.

Comment avez-vous pu accueillir ces deux patients supplémentaires ?

Dès que l'on a appris ces mouvements, on a libéré des lits et donc des patients sont partis vers des secteurs d'hospitalisation qui sont déjà en tension. Aujourd'hui, les capacités du CHU de Bordeaux en terme de réanimation sont quand même relativement limitées, puisque 90% des places sont occupées. On a à peu près 20% de patients Covid sur ces secteurs de réanimation et de soins intensifs.

36 patients Covid en réanimation au CHU

Le CHU de Bordeaux a déjà connu des transferts de patients. Qu'est ce qui a changé, par rapport à ceux du printemps et de l'automne ?

On a énormément amélioré la communication avec les centres hospitaliers qui nous transfèrent les patients. J'ai discuté samedi avec mon homologue de la réanimation de Meaux qui nous a parlé des patients qu’il allait nous envoyer. Le transport, qui est effectué par le SAMU et parfois par l'armée se fait dans de très bonnes conditions. Déjà, les transports sur la première vague se sont très, très bien passés.

Le professeur Laurent Petit lors d'un point presse au CHU de Bordeaux, ce dimanche. © Maxppp - PHOTOPQR/SUD OUEST

Donc il n'y a pas de risque pour les patients transférés ?

Il n'y a pas de perte de chance dans la mesure où nos collègues nous envoient des patients qui sont relativement stables, mais qui ont besoin d'un temps d'hospitalisation en réanimation relativement longs, parce que c'est la pathologie qui veut ça. Et donc, les patients qui sont transférés le sont dans des conditions de grande sécurité. Pour eux, il n'y a pas du tout de perte de chance et au contraire, ils vont se retrouver dans une ambiance où la pression Covid est moins importante et où le niveau de soin ne pourra qu'être amélioré.

Combien de patients Covid soignez-vous en réanimation au CHU de Bordeaux ?

Entre toutes les réanimations et les soins, on est à 36 patients Covid. Et après, on a toutes les autres réanimations à assurer, tous les gens qui se font opérer et qui nécessitent une intervention, qui ont des pathologies médicales graves ou qui ont été traumatisées. Et ces patients-là font que le CHU est occupé à 90% pour les patients de réanimation. Actuellement, on ne peut prendre que quelques patients.

"Il faudra discuter des déprogrammations" en cas de nouvelle arrivée de patients

Quelles sont les capacités du CHU en réanimation ?

Avec les déprogrammations, on peut augmenter artificiellement pour un temps ces capacités d'accueil, sachant que beaucoup de patients arrivent en chirurgie après des problèmes urgents ou après des traumatismes. Et bien évidemment, ces patients doivent pouvoir avoir de la place en réanimation. Des scénarios de montée en charge ont été faits pour pouvoir accueillir ces patients. Il y a un plan de de possibilités d'accueil qui peut qui peut notablement augmenter, mais au prix de l'arrêt de toute intervention chirurgicale.

36 patients malades du Covid-19 sont soignés dans ce service de réanimation à Bordeaux. © Maxppp - IP3 PRESS

L'arrivée de ces deux patients va-t-elle entraîner des déprogrammations ?

On va pouvoir les accueillir sans être obligé de déprogrammer. Mais l’ARS a commencé à discuter d'un transfert de plus de patients, sur lequel on n'a pas encore d'information certaine. Mais si on a ce transfert d'un nombre plus important de patients, il faudra discuter des déprogrammations. C'est quelque chose qui va être étudié et discuté lundi en conseil de crise au CHU de Bordeaux. Et nous, bien évidemment, mais on s'adaptera à ce qui sera décidé.

La déprogrammation concerne quel type de pathologies ?

Ce sont souvent des pathologies lourdes, vasculaires, digestives, de grosses interventions de chirurgie orthopédique.

Quels sont les risques de ces déprogrammations ?

Si on reporte, il y a des pathologies qui, comme sur la première vague, risquent de s'aggraver, des patients qui risquent de ne pas pouvoir être opérés. Effectivement, c'est clairement une perte de chance pour tous ces patients.

Des transferts de patients ont eu lieu dans le week-end, notamment ici, vers Rennes. © Maxppp - Thomas Coignac

C'est une vraie déchirure, en tant que soignant, de faire ces déprogrammations ?

Bien évidemment, c'est une déchirure que chaque médecin a en réanimation. Mais tous les autres médecins du CHU, les anesthésistes, les réanimateurs et les chirurgiens sont confrontés à ces mauvaises nouvelles qu’ils doivent donner aux patients.

"Aux alentours de 400-450" places en réanimation dans "le pire scénario"

Combien de patients pourraient ainsi voir leurs opérations déprogrammées ?

C'est difficile à dire parce que lorsqu'on fait une annulation, on décide de ne pas opérer certains patients et parfois, on est obligé d'annuler des interventions et de fermer des blocs pour récupérer du personnel soignant qui va aider dans les réanimations. Parce que la gestion des patients qui sont atteints du Covid et qui sont hospitalisés en réanimation nécessite beaucoup de soins et de travail.

Combien de places seraient alors disponibles ?

Le pire scénario qui avait été fait lors de la première crise, c'était aux alentours de 400-450 patients, mais en reconvertissent absolument toutes les places de salles de réveil, de soins intensifs, et de surveillance continue en réanimation. Bien évidemment, on souhaite ne pas en arriver là parce qu'on ne pourra plus prendre en charge d'autres patients.

Avez-vous dû rappeler des soignants ?

Ce qui permet de rappeler des soignants et des médecins, ce sont les plans blancs. Pour l'instant, ils n'ont pas été activés. Ce sont des choses qui peuvent se mettre en place relativement vite. Et la réactivité, au CHU de Bordeaux, on l'a mise en évidence sur les deux premières crises.