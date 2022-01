Transidentité : première opération de changement de sexe au CHU de Rennes

Ce lundi 20 janvier, le CHU de Rennes annonce avoir réalisé sa première vaginoplastie. Une personne transgenre ayant un pénis s'est fait opérer à Pontchaillou. Son pénis a été transformé en vagin par les équipes du docteur Lucas Freton, accompagné d'un médecin lyonnais.

Une opération de 4 à 6 heures

Pendant cette opération, les médecins ont fabriqué un vagin et une vulve à partir du pénis de la patiente "sans aucun autre apport" extérieur précise le CHU. "En utilisant la fine peau du pénis, le chirurgien creuse un passage et en couvre les parois, formant ainsi un vagin sensible. Le clitoris est ensuite conçu à partir du gland pour en conserver les terminaisons nerveuses". Cette opération d'une très grande précision demande4 à 6 heures d'intervention.

Une cinquantaine d'autres d'opérations programmées

Les consultations en vaginoplastie ont ouvert en novembre 2020 et l'hôpital indique qu'une centaine d'opérations sont programmées. Selon le CHU, il faut attendre six mois pour une consultation et un an pour une opération. Dans les prochaines années l'hôpital devrait ouvrir " des consultations dédiées aux chirurgies masculinisantes". C'est-à-dire l'opération de transformation d'un vagin en pénis.