Treize morts du Covid-19 dans le Loiret depuis vendredi, et des hospitalisations en hausse

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé, publié ce lundi, la circulation du virus du Covid-19 reste très active dans le Loiret et dans la métropole d'Orléans. Le nombre de personnes hospitalisées a encore augmenté depuis vendredi dernier. Et on recense treize décès supplémentaires.