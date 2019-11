Tremblement de terre dans la région de Strasbourg : témoignez sur ce que vous avez ressenti

Strasbourg, France

A chaque fois qu'un séisme est ressenti en France, que ce soit lundi en Drôme-Ardèche, ou ce mardi à 15h37 en Alsace, le Bureau central sismologique français propose aux personnes situées dans la zone concernée de témoigner sur ce qu'ils ont vécu.

Dans cette enquête rapide, les internautes doivent indiquer où ils se situaient au moment de la secousse, le bruit entendu et leur commentaire. Cette enquête macrosismique permet de traduire "en termes "concrets" ou qualitatifs, les dommages occasionnés et la perception de l'événement de façon à établir une intensité ressentie". Lors du tremblement de terre de ce mardi dont l'épicentre se situe à Schiltigheim, il n'y a pas de blessés et des dégâts mineurs.

Pour témoigner sur le séisme strasbourgeois du 12 novembre, suivez ce lien.

Comme si un camion percutait l'immeuble

Le Bureau central sismologique français, installé à Strasbourg, a déjà publié des commentaires recueillis sur sa plateforme. "C'était un coup de tonnerre", témoigne une habitante de Bischheim, plutôt un "grondement sourd, comme si quelqu'un déplaçait un meuble très lourd" raconte un autre à Entzheim. A Mittelhausbergen, on a eu l'impression qu'un "camion percutait l'immeuble" et d'entendre "un bruit ressemblant à une explosion".

Des internautes sont très précis : "trois vagues successives d'oscillations verticales dont celle du milieu était la plus forte : durée estimée à 3 secondes", écrit-on à Schiltigheim. Certains ont senti des objets ou les murs vibrer, d'autres ont eu l'impression que leur machine à laver arrivait en fin de cycle, d'autres encore ont cru entendre exploser un pétard.

Certains, dans leurs commentaires, expliquent qu'ils ont eu peur, pensé à une explosion criminelle ou à la chute d'une grue. Au final, il n'y a donc aucun blessé et des dégâts très limités. Un observateur strasbourgeois relève : "Le chat couché sur mon bureau a (à peine) levé la tête (...) peut-être plus surpris par mon comportement que par l'événement".