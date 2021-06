Très bonne qualité des eaux de baignade en Occitanie selon l'ARS

L'Agence régionale de santé d'Occitanie dévoile ce jeudi son rapport sur la qualité des eaux de baignade dans la région. Et le bilan est très bon !

Pendant toute la saison balnéaire, l’ARS Occitanie contrôle la qualité des eaux de baignade pour préserver la santé des baigneurs, que ce soit en piscine ou en milieu naturel (eau de mer ou eau douce). Et le bilan est très bon en 2020 dans la région : toutes les eaux de baignade en mer et 92% des eaux de baignade en eau douce ont été classées en "excellente" ou "bonne" qualité en Occitanie.

Bonne qualité des eaux de baignades en piscine dans la région

L’Occitanie compte environ 2.500 établissements disposant d'un équipement de type piscine, soit environ 4.500 bassins soumis au contrôle sanitaire réglementaire. En 2020, environ 14.500 prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble des piscines régionales contre 21.000 prélèvements en 2019. Une baisse liée particulièrement au contexte sanitaire de la Covid-19 qui a entrainé la fermeture des bassins entre les mois de mars et mai, puis entre octobre et décembre 2020.

Dans la région, à peine 7% des prélèvements ont donné lieu à un recontrôle suite à une ou plusieurs non-conformités bactériologique et/ou physico-chimique dans le traitement de l’eau.

Des eaux de très bonne qualité en milieu naturel

Quelque 230 kilomètres de littoral et une multitude de zones propices à la baignade le long des rivières et plans d'eau font de l’Occitanie l'une des régions françaises les plus attractives lors de la saison estivale.

En 2020, l’Agence régionale de santé a contrôlé la qualité des eaux de 284 zones de baignade en eau douce et 153 zones de baignade en eau de mer. Au total, 3.616 échantillons d’eau ont été prélevés entre les mois de juin à septembre sur les eaux de baignade régionales. Bilan très satisfaisant : toutes les eaux de baignade en mer et 92% des eaux de baignade en eau douce ont été classées en "excellente" ou "bonne" qualité l'an dernier.

En eau de mer, sur 153 zones de baignade contrôlés en Occitanie, la qualité de l'eau était considérée comme "excellente" sur 152 sites et "bonne" sur un seul site des Pyrénées-Orientales. Aucun site n'était de qualité "suffisante" ou "insuffisante" selon les critères de la Directive européenne 2006/7/CE.

En eau douce, 284 zones de baignade ont été contrôlés dans la région. Parmi eux, 202 sites bénéficiaient d'une qualité "excellente", 51 d'une "bonne" qualité, 12 d'une qualité "suffisante" et 10 d'une qualité "insuffisante".

Le détail par département

Ariège

Le contrôle sanitaire a concerné sept zones de baignades naturelles en eau douce en Ariège. Les sites ont tous été ouverts durant la saison 2020 malgré le contexte sanitaire. Dans le département, les résultats de la qualité des eaux de baignade en 2020 montrent une très bonne qualité des eaux. L'ensemble des sept sites a une eau classée en qualité "excellente". Ces bons résultats s’inscrivent dans la durée.

Aude

Dans le département, l’année 2020 a été remarquable en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade en mer ou en eau douce. Les 39 sites testés ont tous été classés en excellente qualité tant en eau de mer qu’en eau douce.

Aveyron

Le département dispose de 51 sites de baignades déclarés. C'est celui qui a le plus de sites de baignade en eau douce de la région. En 2020, 90% des baignades étaient de qualité "excellente" ou "bonne", et seulement 10 % de qualité "suffisante" ou "insuffisante".

Gard

Sur les 12 kilomètres de littoral situés sur la commune du Grau-du-Roi, l’ensemble des sites bénéficient d’une eau d’excellente qualité. Le département dispose également d’un nombre important de baignades en rivière dont 90 % sont de bonne ou d’excellente qualité.

Haute-Garonne

Tous les sites proposant une activité de baignade en 2020, soit huit en plan d’eau et un en rivière (le Tarn) ont été testés en 2020 : sept ont été jugés de qualité "excellente" et un de "bonne".

Gers

Le département se caractérise par plusieurs sites de baignade en lac. L’ensemble des huit sites est classé en "excellente" qualité.

Hérault

C'est le département qui dispose du plus grand nombre de baignades dans la région : 67 en eau de mer dont la qualité est jugée excellente par l'ARS, et 43 en eau douce. Globalement la qualité des eaux est bonne à très bonne, à l’exception de quelques contaminations ponctuelles.

Lot

La qualité de l’eau des baignades dans le département, où 22 sites sont recensés, est globalement de bonne qualité en 2020 et stable par rapport aux années précédentes.

Lozère

La plupart des 23 sites de baignade sont conformes à la directive européenne et 70% des sites de baignade lozériens sont d’"excellente" qualité. Sur certains sites, une prolifération importante de cyanobactéries favorisée par les conditions météorologiques a été observée.

Hautes-Pyrénées

Le seul site déclaré de baignade naturelle du département est classé en "excellente" qualité.

Pyrénées-Orientales

Le département bénéficie d’eaux de très bonne qualité : 98% des 51 sites d'eau de mer sont classés en "excellente" qualité. Et l'ARS constate une amélioration du classement des baignades en eau douce, avec cinq sites sur sept de qualité "excellente".

Tarn

Pour la saison 2020, 13 sites de baignade concernant 13 communes sont recensés dans le département, en rivière et sur plans d’eau. Dans l’ensemble, la qualité de l’eau reste stable avec une tendance sensible à une amélioration, notamment sur la rivière Tarn.

Tarn-et-Garronne

Le département bénéficie d’eaux de baignade de très bonne qualité. Les cinq zones de baignade aménagées sur des lacs sont de qualité bactériologique "excellente", les trois zones de baignade aménagées en rivière sont de "bonne" qualité.