Très fort engouement pour les créneaux de vaccination ouverts le dimanche au centre Place d'Arc à Orléans

Suite aux annonces du ministre de la santé Olivier Véran (sur la troisième dose de vaccin ouverte à tous les plus de 18 ans) ce jeudi midi, le centre de vaccination anti Covid-19 ouvert dans la galerie commerciale Place d'Arc à Orléans est submergé par les prises de rendez-vous, nous indique la fédération française de sauvetage et de secourisme qui gère le lieu.

Ouverture du dimanche plébiscitée

"Nous avions prévu d'ouvrir la vaccination le dimanche à partir du 28 novembre et jusqu'aux fêtes de fin d'année, en lien avec l'ouverture dominicale de la galerie commerciale avant Noël, et depuis que le ministre de la Santé s'est exprimé, tous les créneaux de vaccination disponibles pour les deux prochains dimanches ont été pris en très peu de temps, et il reste très peu de places pour les dimanches suivants", explique le directeur du comité Loiret de la FFSS Stéphane Voisin, présent sur place.

Le centre de vaccination est situé dans l'ancien magasin de vêtements Naf-Naf (à Orléans) © Radio France - S. Doucet

Le centre de vaccination Place d'Arc, habituellement, est ouvert du lundi au samedi depuis septembre dernier. Ce centre est situé dans l'ancienne boutique Naf-Naf (prêt-à-porter) de la galerie commerciale, en plein centre-ville d'Orléans.

Le site de réservation Doctolib, lui, est inaccessible ce jeudi soir et annonce avoir enregistré 400.000 rendez-vous de vaccination en un après-midi ce jeudi. Rappelons que dans le Loiret, à ce stade, six centres de vaccination pérennes sont actuellement ouverts, dont deux à Orléans.

Franck Boulanjon en direct - RF

D'autres centres de vaccination ou des créneaux supplémentaires vont-ils ouvrir d'ici peu dans le Loiret ? Le directeur de cabinet du préfet du Loiret Franck Boulanjon est notre invité en direct ce vendredi 26 novembre à 7h45 et sera interrogé à ce sujet.