Très forte augmentation des cas de Covid ces derniers jours en Vienne et Deux-Sèvres

"En Nouvelle-Aquitaine, on a réussi à retarder les choses mais on n'échappe pas au contexte national. Sur notre capacité de réanimation, la situation est satisfaisante pour l'instant, mais ce que l'on voit ailleurs, c'est que le remplissage se fait très vite. Il faut donc se tenir près parce que ça peut basculer très vite vers une tension forte".

Le taux d'incidence générale augmente de manière exponentielle. Dans la Vienne, il est désormais de 191 pour 100.000 habitants. (195 pour les plus de 65 ans). Dans les Deux-Sèvres, on est à 160 pour 100.000 habitants (107 pour les plus de 65 ans). Le seuil d'alerte est dépassé. Des décisions de couvre-feu pourraient intervenir dans les prochains jours. Les préfectures devront trancher au cas par cas. Le taux de positivité est de 15% dans la Vienne (contre 2% en septembre), 13% dans les Deux-Sèvres.

Trois clusters dans des EHPAD des Deux-Sèvres et à l'ENSOA

Dans les Deux-Sèvres, les EHPAD sont sous surveillance avec deux clusters en cours (Vasles et Argentonnay) et huit autres touchés par au moins un cas. Des cas de contamination ont été identifiés au conseil départemental à Niort. Une nouvelle fois, l'ENSOA de Saint-Maixent, l'école des sous-officiers, est foyer de contamination. Un dépistage massif n'est pas encore envisagé, les cas constatés étant des militaires revenant de l'extérieur.

La situation au niveau des lits dans les hôpitaux est stable. 25 patients Covid sont hospitalisés en Deux-Sèvres, 20 à l'hôpital de Niort, quatre au CHNDS. Une seule personne se trouve à ce jour en réanimation dans ce département.

Deux nouveaux décès sont intervenus dans les Deux-Sèvres la semaine dernière, soit sept depuis la rentrée de septembre (29 depuis le début de l'épidémie). Dans la Vienne, nous en sommes à 44 décès depuis le printemps.

"Le pic est devant nous"

Dans la Vienne, on attend dans les heures qui viennent l'arrivée de deux patients de Rhône-Alpes qui seront pris en charge au CHU de Poitiers. Un cas de Covid chez un enfant à la crèche des Marronniers à Poitiers a été identifié en début de semaine dernière. L'enfant a été isolé, l'accueil se poursuit. Les personnels n'ont pas eu obligation de se faire tester en accord avec l'ARS.

A ce jour, il n'y a pas de déprogrammations d'opérations dans les centres hospitaliers du Poitou. "Le pic est devant nous" selon Laurent Flament, directeur délégué de l'ARS dans la Vienne.

Les chiffres marquants au niveau régional

115.000 tests sont réalisés chaque semaine en Nouvelle-Aquitaine. Environ 41.000 personnes positives ont été détectées depuis le début de l'épidémie dans la grande région. Plus de 200.000 cas contacts ont été identifiés. 223 clusters sont actuellement recensés dont un quart dans la sphère privée. 12,7% des EHPAD ont été touchés depuis le printemps dernier. "Les efforts de novembre permettront d'éviter une crise majeure à Noël".