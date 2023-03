Trévenans : l'hôpital Nord Franche-Comté réactive le plan blanc

L'hôpital Nord Franche-Comté a décidé de réactiver ce lundi son plan blanc notamment pour répondre à une saturation des urgences et un manque de lits. L'établissement "fait face à des flux non maitrisés d’admissions au service d’accueil des urgences, à une saturation des capacités d’hospitalisation et à des tensions exercées sur la gestion des effectifs", indique la direction dans un communiqué. Des mesures d’exception sont prises afin de répondre aux besoins de santé de la population du Nord Franche-Comté. Le plan blanc prévoit par exemple de débloquer du personnel supplémentaire et la déprogrammation d'opérations non urgentes.

Des urgences encore saturées

L'hôpital Nord Franche-Comté avait déjà activé le plan blanc en décembre dernier : les urgences avaient déjà été saturées suite à l'afflux de patients en traumatologie, victimes de chutes et glissades, après un épisode de pluies verglaçantes. Il n'y avait déjà pas eu assez de personnel pour accueillir les patients.

La CGT dénonce une utilisation détournée du plan blanc

La CGT est en colère, car le plan blanc est normalement destiné à faire face à une catastrophe ou une pandémie, comme pendant la crise Covid. Or, dans ce cas de figure précis, il vient répondre à une sous capacité structurelle de l'hôpital, au détriment des personnels. " Ca me met en colère car on ne répond toujours pas aux demandes qui viennent du terrain, des services. Qu'est ce que ça va donner en interne? Des mobilités internes forcées, des changements d'activité. Tout ça, c'est de la contrainte. Le plan blanc sans aide supplémentaire, ça fait quand même depuis un bon moment qu'on dit que ça ne va pas, qu'il faut que ça change", dénonce Luc Kahl, délégué CGT à l'hôpital Nord Franche Comté.