Trévenans : le nouvel hôpital ouvre ses urgences

C'est une nouvelle grande étape qui vient d'être franchie pour le nouvel hôpital de Trévenans. Le service des urgences a ouvert ses portes ce mercredi.

Le service des urgences pour adultes de Belfort a été définitivement déplacé vers le nouvel hôpital. En attendant l’intégration de Montbéliard à la fin du mois, les urgences de Trévenans étaient en ébullition dès les premières heures.

Le premier défilé des brancards

12h15, le hall des urgences du nouvel hôpital est en ébullition. L’effervescence se mêle à l’excitation. Pendant que les personnels d’encadrement, téléphones collés aux oreilles, règlent les derniers détails, médecins, infirmières et aides-soignantes s’apprêtent à accueillir les premiers patients. Les portes s’ouvrent. Dans les couloirs, c'est très vite le défilé des brancards. Ambulanciers, pompiers acheminent les premiers patients vers les personnels soignants.

L’un des premiers patients pris en charge par les urgences du nouvel hôpital © Radio France - Nicolas Wilhelm

Transporté en ambulance jusque-là, Jean-Marie, blessé à son travail, est le quatrième patient accueilli. « D’habitude, je suis le premier dans tout, mais là, je m’en passe. Je portais une charge de carrelage dans une voiture. Et ma hanche ou mon pied a vrillé. Me voilà aux urgences, ça à l’air propre, j’attends les soins » confie le blessé un brin fataliste.

4 000 m2 de locaux

Les urgences du nouvel hôpital disposent de vastes locaux de 4000 m2 aux murs blancs. Ils sont surtout plus adaptés et vont améliorer la prise en charge des patients. « Nous sommes à proximité de services comme la radiologie, la réanimation, le bloc opératoire à l’étage supérieur ou encore le SMUR situé en face. Les spécialités seront désormais regroupés ici à et cela va fluidifier et simplifier les parcours des patients » explique Colette Rigaut cadre de santé aux urgences.

Plus de facilités pour traiter les bobologies

A l'accueil, quatre box de prise en charge avec secrétaires médicales seront disponibles contre deux seulement à Belfort pour traiter essentiellement les bobologies comme les chutes, les entorses, … Carlos est venu de Novillars car sa fille s’est blessée en cours d’EPS. "Ma fille s’est coincée la nuque, on vient faire des radios. C’est l’occasion de découvrir l’installation mais j’espère qu’on ne viendra pas souvent ». Cet habitant de Novillars y voit quand même un avantage. « On habite en campagne et on n’aura plus besoin d’aller dans le centre-ville en cas de problème » ajoute le papa.

200 à 250 passages par jour

Après l'intégration des urgences de Montbéliard à la fin du mois, les urgences du nouvel hôpital de Trévenans devraient enregistrer entre 200 et 250 passages par jour. L'objectif n’est pas forcément de désengorger le service mais au moins de diminuer les temps d'attente.

Les urgences pédiatriques toujours assuré à Belfort

Seules les urgences pédiatriques, gynécologiques et obstétriques sont encore assurées à Belfort jusqu’à nouvel ordre.

A Montbéliard, le service des urgences reste ouvert avant son transfert définitif vers le nouvel hôpital à la fin du mois. A terme, une centaine de personnes travailleront dans le nouveau service des urgences de Trévenans. En attendant, le déménagement des services se poursuit pendant encore six semaines...