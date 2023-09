Tribunal : la clinique de Coutances reste ouverte, le sort de Saint-Lô sera décidé en novembre

Le ciel s'éclaircit au dessus de la clinique du Dr Henri Guillard de Coutances, qui risquait de fermer. Après près de 3 heures d'audience ce mardi 26 septembre, le tribunal de commerce de Coutances a finalement décidé qu'elle pouvait poursuivre son activité, sous réserve que le groupe Avec, propriétaire des deux cliniques, rembourse la dette initiale de l'établissement, celle qui court depuis 2017, soit 330.000 euros, d'ici fin octobre.

Cet engagement, annoncé à la sortie du tribunal par le PDG du groupe Avec, Bernard Bensaïd, a été applaudi par la cinquantaine de soignants présents. "Nous sommes soulagés", confient le personnel coutançais.

Une soixantaine de soignants des cliniques de Coutances et Saint-Lô étaient présents devant le tribunal de commerce de Coutances, ce 26 septembre. © Radio France - lucie Thuillet

Reste la question des dettes actuelles, les cotisations non payées à l'Urssaf, soit 750.000 euros. "Aujourd'hui, on a un tribunal qui propose des solutions juridiques viables, s'est réjouit le PDG. On retrouve du temps. Maintenant, il convient de se rapprocher de l'Urssaf et de trouver un accord avec eux".

Nouvelle audience le 21 novembre pour Saint-Lô

A Saint-Lô, en revanche, l'inquiétude persiste. Le tribunal a demandé "une enquête" précise de la situation financière et décidera lors d'une prochaine audience, le 21 novembre, si elle place ou non la clinique de Saint-Lô en redressement judiciaire. Cette clinique a aussi une dette Urssaf de 750.000 euros, selon le groupe.