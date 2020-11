Tribune : #soignezvous, les médecins appellent à ne pas renoncer aux soins pendant le confinement

Lors du premier confinement, plus d'1 Français sur 3 a renoncé à consulter son médecin risquant une aggravation de leur maladie. Pour éviter à nouveau un tel scénario, des médecins lancent jeudi l’appel #SoignezVous sur la plateforme de réservation Doctolib.

Dans une tribune publiée ce jeudi sur Doctolib le site de réservation en ligne de rendez-vous médicaux, des médecins appellent les patients à ne pas annuler leur rendez-vous comme lors du premier confinement. Plus de 10 000 professionnels de santé soutiennent déjà l’initiative #SoignezVous.

Un tiers de rendez-vous médicaux annulés en une semaine

Une semaine après l’annonce du nouveau confinement par Emmanuel Macron, la plateforme Doctolib a vu les annulations de rendez-vous médicaux augmenter de 30%. Il s’agit d’un signal d’alerte pour les professionnels de santé. Dans un communiqué commun lundi l’ordre des médecins, des sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, kiné et pédicure-podologue ont également alerté sur le risque de "retards de diagnostic" de "complications" conduisant à "une perte de chance dans la prise en charge de leurs pathologies".

Un message simple : #SoignezVous !

Afin d’éviter le renoncement au soin constaté par Doctolib lors du premier confinement, - 44 % chez les médecins généralistes et - 71 % chez les spécialistes les soignants rappellent qu'un rendez-vous médical figure parmi les options à cocher sur l’attestation de déplacement pendant le confinement. Si vous avez besoin, n’hésitez pas à consulter un médecin généraliste, un spécialiste, un dentiste, un kiné.

Cabinets désinfectés

Les professionnels de santé veulent également rassurer les patients qui craignent d’être contaminé par le coronavirus lors des consultations. Tout est organisé pour les recevoir en toute sécurité : gestes barrières, désinfection et aération des locaux, organisation de plages horaires spécifiques pour les patients Covid et non Covid. Le recours à la téléconsultation prise en charge à 100% par l’Assurance maladie, permet aussi le maintien du suivi médical, pour un premier diagnostic, un renouvellement d’ordonnance, l’explication d’un résultat d’analyse.

Ne vous déprogrammez pas tout seul !

Dans certaines régions les Agences régionales de Santé ont demandé aux hôpitaux de déprogrammer des opérations chirurgicales pour libérer des blocs opératoires pour faire face à l’épidémie. À force d’entendre parler de déprogrammation, les patients sont perdus.

"_Ne vous déprogrammez pas tout seul ! Certains patients annulent leurs consultations ou examens d’imagerie à l’hôpital. Ils n’ennuient pas les hôpitaux en venant ! Ce qui nous ennuie c’est de retrouver deux mois plus tard des tumeurs plus grosses, des métastases_", a alerté mardi Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris.

"Laissez donc les médecins décider : s’ils n’annulent pas votre rendez-vous à l’hôpital, venez ! C’est qu’il est toujours faisable, malgré le déclenchement des plans blancs" insiste Martin Hirsh expliquant par exemple qu’un rendez-vous d’imagerie ou d’exploration à l’hôpital ne pèse pas sur les lits. Il n’est pas du tout problématique et permet, au contraire, d’éviter une évolution de la maladie beaucoup plus difficile à prendre en charge plus tard.