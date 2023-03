Trois ans après le premier confinement, les traces du covid au CHU de Dijon

Il y a trois ans jour pour jour, le 17 mars 2020, la France se confinait pour se protéger du covid. Aujourd'hui, le virus a quasiment disparu de notre quotidien. Mais au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon, on constate que le coronavirus n'est jamais très loin.

ⓘ Publicité

Les protocoles encore en vigueur

Chaque patient, avant d'être hospitalisé au CHU de Dijon doit réaliser un test. Dans les comptes du docteur Pascal Guerard, chef du pôle biologie de Dijon "1.000 tests sont réalisés par semaine. Uniquement sur nos patients, on ne fait plus de tests populationnels." A titre de comparaison, au plus fort de la crise, son service analysait jusqu'à 1.000 tests par jour.

Le docteur Pascal Guerard, chef du pôle biologie du CHU de Dijon, avec ses graphiques du nombre de tests réalisés depuis le début de la crise sanitaire © Radio France - Etienne Cholez

Ce qui a changé aussi, c'est le port du masque. Le personnel de l'hôpital n'a plus obligation de le porter dans les couloirs ou dans les salles de pause. En revanche, l'obligation demeure face aux patients.

Beaucoup moins de malades du covid

Dans le service immunologie du CHU de Dijon, on compte seulement deux lits occupés par des malades du covid. Le service compte en tout 56 lits. Ce qui fait dire au chef du service immunologie, le professeur Bernard Bonnotte "que le covid n'est plus une maladie grave."

Cela se confirme avec les chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté . Au cours de la semaine du 6 au 12 mars 2023, 1.200 cas positifs ont été détectés dans la région. Et deux personnes sont mortes à l'hôpital à cause du virus.

La situation des soignants non-vaccinés

"J'aimerais qu'Emmanuel Macron revienne sur sa décision" explique François Thibaut, secrétaire général adjoint de la CGT du CHU de Dijon. Cela fait plus d'un an et demi que le personnel non-vacciné a été écarté de l'hôpital. Au moment de cette éviction, François Thibaut estime "qu'une centaine de personnes ont dû partir." Aujourd'hui, difficile de savoir combien ils sont.

Le professeur Bernard Bonnotte, chef du service immunologie au CHU de Dijon © Radio France - Etienne Cholez

"Certains se sont vaccinés donc sont revenus, d'autres sont définitivement partis et certains sortent des statistiques au gré de leur contamination par le virus, liste François Thibaut. Mais on peut honnêtement penser qu'il y a encore entre vingt et trente personnes suspendues à l'heure actuelle."

Contacté sur ce sujet, le CHU de Dijon n'a pour l'instant pas donné de réponse.

Le CHU de Dijon méconnaissable pendant la crise sanitaire

"On aurait dit une mise en scène", résume François Thibaut. Le syndicaliste est un ancien éducateur spécialisé du service pédopsychiatrie du CHU de Dijon. Au cœur de la crise, il a remis la blouse pour devenir brancardier : "Les services bouillonnaient. Mais les couloirs étaient lugubres car vides. On pouvait marcher pendant des centaines de mètres dans ces couloirs sans croiser personne."

Tout l'hôpital s'organise et Bernard Bonnotte devient chef du service "diagnostique rapide". Il se souvient de "l'élan exceptionnel de générosité de don soi de tout le personnel." Son quotidien : trier les patients venus des urgences. Soit les envoyer en réanimation, soit vers d'autres services, soit les renvoyer chez eux.

Des jours difficiles presque exclusivement constitués de "mauvais souvenirs" d'après François Thibaut. Mais ponctués par des cadeaux venus de l'extérieur. En particulier les croissants des boulangers dijonnais.