Triple épidémie : "extrême tension" au Samu de la Gironde qui enregistre un record d'appels

"Le recours à la régulation n'a jamais été aussi haut", lâche Nicolas Grenier Président de la commission médicale du CHU Pellegrin de Bordeaux. A l'aube des fêtes de fin d'année, la triple épidémie en cours en France fait exploser le nombre d'appels au centre 15 de la Gironde. "D'habitude on se situe autour de 2.000 appels par jour, là c'est monté à 3.400 appels ce week-end, la plateforme Samu est en extrême tension avec du personnel qui souffre", explique-t-il. Un nombre d'appels qui ne redescend pas ce lundi 12 décembre. "Les temps d'attente peuvent être très long. Les patients encourent des risques je ne le cache pas, mais tout le monde fait son possible", s'alarme Nicolas Grenier. L'objet des appels est très souvent lié au Covid-19, à la grippe, ou la bronchiolite.

Les patients se redirige directement vers les urgences de l'hôpital plus souvent que d'habitude. "La période la plus difficile est aujourd'hui. On espère que les choses se calmeront un peu pour les fêtes de fin d'année, surtout dans le cadre de la bronchiolite. On devrait baisser en tension au niveau du service pédiatrique et au niveau des urgences adultes", rajoute-t-il.

Le directeur général du CHU de Bordeaux Yann Bubien ne veut pas être pessimiste. "On n'est jamais inquiet mais on est très vigilant. On a des cellules de crise le matin. Des cellules d'hôpital en tension l'après-midi pour essayer de mieux gérer les flux sur tout le territoire." Contre toutes ces épidémies le directeur donne un conseil : la vaccination. "Ce sont des épidémies virulentes donc il faut absolument se faire vacciner", conclut-il.