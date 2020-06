Trois cas de coronavirus confirmés dans une école primaire de Lille, une opération de dépistage prévue

Deux enseignants et un élève ont été testés positifs au Covid-19 à l'école primaire Lakanal, à Lille. Dix possibles cas contact ont été testés, mais les résultats sont négatifs. Une opération de dépistage de plus grande ampleur est prévue dans l'établissement.

Une preuve de plus que l'épidémie est toujours active dans le Nord et le Pas-de-Calais. A Lille, deux enseignants et un élève ont été testés positifs au coronavirus ces derniers jours, à l'école primaire Lakanal. Dix personnes qui avaient été au contact des deux professeurs ont été testées, mais les résultats sont négatifs. Concernant l'enfant contaminé, il n'a plus fréquenté l'école depuis le 9 juin et a été dépisté lundi 15 juin. Une enquête de l'Agence régionale de santé est en cours pour identifier toutes les personnes qui l'ont côtoyé les quelques jours avant son isolement.

L'ARS continue également ses investigations pour identifier une possible chaîne de transmission au sein de l'école. Un dépistage est aussi en cours d'organisation auprès de toutes les personnes qui ont fréquenté l'établissement.