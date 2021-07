Trois cas de variant Delta en Haute-Saône : la préfecture appelle la population à se faire vacciner

La préfète et l’ARS alertent face à la diffusion du variant delta en Haute-Saône.

La préfecture de Haute-Saône indique ce jeudi 1er juillet 2021, dans un communiqué, que trois cas du variant delta ont été détectés en Haute-Saône. Avec l’Agence régionale de santé, elle appelle la population à se faire vacciner sans tarder.

"La diffusion du variant delta de la Covid-19 laisse planer la menace d’une quatrième vague de contaminations, alertent les services de l'Etat, conduisant à de nouvelles hospitalisations".

Une course contre la montre, Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône

"Face à cette évolution de la situation sanitaire, poursuivent Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, et Véronique Tisserand, déléguée départementale de l’ARS, il est de la responsabilité de chacun de se mobiliser pour la vaccination. Nous entrons désormais dans une course contre la montre pour limiter la propagation de ce nouveau variant, plus contagieux que le variant britannique. Plusieurs cas positifs au variant delta de la Covid-19 ont d’ores-et-déjà été détectés en Bourgogne Franche-Comté, y compris désormais 3 cas en Haute-Saône".

6.300 doses n'ont pas trouvé preneur

Chacun est donc invité à prendre rendez-vous dès à présent pour une première injection. D'autant que "depuis le début du mois de juin, 6.300 doses n’ont pas été utilisées en Haute-Saône, par manque de volontaires à la vaccination". En Haute-Saône, selon la Préfecture et l'ARS, 49,84 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. "Cela n’est pas encore suffisant, assurent les services de l'Etat, pour assurer l’immunité collective, qui permettrait d’éviter une quatrième vague de contamination".

"Le vaccin est une arme contre le virus, poursuit encore Fabienne Balusso, il fonctionne et montre d’excellents résultats, y compris sur le variant Delta".