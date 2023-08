Trois cas de virus du Nil à Antibes et Cannes

Le virus du Nil (virus West-Nile) apparait avec une fièvre forte et brutale souvent accompagnée de maux de tête, douleurs musculaires, un gonflement des ganglions du cou et parfois des troubles du comportements, des éruptions cutanées et des propos incohérents.

Circulation active du virus dans un quartier d'Antibes

Depuis le début de la saison estivale deux personnes ont été infectées à Antibes et une à Cannes. Une circulation active du virus est suspectée dans le secteur géographique d'Antibes où les deux cas ont été rapportés. Les habitants vont être informés, les médecins sensibilisés et une campagne de démoustication est annoncée.

Ce virus se transmet par le moustique commune pas par le moustique tigre. Il est conseillé de vous protéger des piqures.