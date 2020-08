Trois cas supplémentaires de Covid-19 au camping de Rue, dans la Somme

Trois cas de Covid-19 supplémentaires ont été détectés au camping de de la Garenne de Moncourt à Rue, dans la Somme. Après la découverte de trois premiers cas en fin de semaine dernière, les cas contacts avaient été identifiés et l'ensemble des vacanciers s'étaient vus prescrire un test PCR. Sur 215 dépistages au total, il y a donc trois nouveaux cas, confirme ce dimanche la préfecture de la Somme à France Bleu Picardie.

"Ça me rassure car ce sont des gens qui se côtoyaient"

Parmi les nouveaux cas, il y a notamment un couple âgé d'une soixantaine d'années. Il s'agit selon nos infirmations de personnes appartenant au cercle amical ou familial des premières personnes testées positives. Et cela est plutôt de nature à rassurer Francis Gouesbier, gérant du camping et par ailleurs maire de Saint-Quentin-en-Tourmont : "Ça me rassure car ce sont des gens qui se côtoyaient. Nous n'avons pas eu des cas éclatés dans tout le camping."

Mesure sanitaires renforcées dans le camping

Le gérant l'affirme, ces six cas de coronavirus n'ont pas forcément fait une très bonne publicité à son établissement : "On a eu une dizaines d'annulations à cause de ça. Des gens qui nous ont appelé pour nous dire qu'ils avaient peur. Heureusement nous sommes complets et nous avons beaucoup de demandes, donc ça a pu être reloué aussitôt. L'un dans l'autre ça va, mais je peux comprendre les gens qui ont annulé."

Après la détection des cas, le camping avait renforcé ses mesures sanitaires : salle d'activités fermée, port obligatoire du masque pour tous les déplacements dans l'enceinte du camping. Cela vient en plus des mesures barrières habituelles. Francis Gouesbier l'affirme, tout a été fait correctement : "La preuve c'est que sur 215 tests PCR nous n'avons que trois nouveaux positifs, des personnes qui côtoyaient les premiers cas. Dès le départ on a bien fait notre travail."