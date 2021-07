Trois centres de vaccination ferment en Béarn malgré les annonces d'Emmanuel Macron

Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier et l'extension du pass sanitaire, plusieurs centaines de milliers de français ont pris d'assaut les différents sites où ils pouvaient prendre rendez-vous. Difficile de trouver un créneau par endroit, pourtant trois centres de vaccination vont fermer en Béarn en juillet, nous confirme l'Agence Régionale de Santé. À Arudy et Arette, le nombre de vaccination ne cessait de baisser et les médecins n'étaient plus tous disponibles pour vacciner cet été. À Lescar, on a simplement transféré les doses et le personnel vers le maxi-centre de Pau. L'ARS dans les Pyrénées Atlantiques a reçu plus de doses de vaccin (8400 doses de plus par semaine) mais ne promet pas malgré tout qu'il sera facile de trouver un créneau. "Ce sont les centres eux-mêmes qui ont pris la décision d'arrêter", explique l'ARS. Pour le moment, aucun centre temporaire n'est prévu en Béarn, même si avec les vacances l'éventualité de vacciner temporairement en vallée d'Ossau est à l'étude. Rien de concret, pour le moment, mais l'ARS tente de trouver un "point d'équilibre" avec les effectifs et doses disponibles. pour les vacances mais rien de concret.

La situation en Bigorre

En Bigorre, pas de fermeture de centre, les cinq du départements restent ouverts, avec les doses supplémentaires. Les Hautes Pyrénées vont même remonter à leur niveau maximum, 15 mille injections par semaine, comme au mois de mai. En revanche, sur place, Manon Mordelet, directrice adjointe de l'ARS Hautes Pyrénées, alerte sur le comportement des futurs vaccinés.

Depuis l'allocution du Président de la République, les incivilités se multiplient, je rappelle donc que tout le monde aura sa dose, mais que pour cela il faut laisser travailler les professionnels de santé et les respecter

L'ARS indique également que plusieurs professionnels ayant besoin du vaccin pour travailler prennent des rendez-vous dans différents centres et ne les annulent pas : "ça porte préjudice aux centres", regrette Manon Mordelet. Dans l'ensemble, nos deux départements font parmi des mieux vaccinés de France : 62% pour les Hautes-Pyrénées et 64% pour les Pyrénées-Atlantiques.