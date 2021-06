Trois centres de vaccination sans rendez-vous ouvrent ce week-end en Haute-Garonne

Il est possible de vous faire vacciner sans prendre rendez-vous dans trois villes de Haute-Garonne ce week-end. Saint-Jory, Villefranche-de-Lauragais et Montastruc accueillent donc un centre de vaccination, uniquement ouvert ce samedi 19 et dimanche 20 juin.