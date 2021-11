Coronavirus : trois centres de vaccination vont rouvrir en Dordogne

Depuis l'annonce du ministre de la santé Olivier Véran d'élargir la dose de rappel à tous les Français de plus de 18 ans, les sites de prise de rendez-vous sont surchargés. Face à cet afflux de demandes, le préfet de la Dordogne et l'Agence Régionale de Santé ont décidé de rouvrir trois centres de vaccination en Dordogne. Il s'agit des centres d'Excideuil, de Bergerac, ainsi que le centre John Bost à La Force. Leur réouverture est prévue très prochainement, en fonction de la disponibilité des locaux qui avaient été réaffectés pour d'autres pathologies.

"Montée en puissance" de la vaccination

La semaine dernière, 9.000 injections ont été réalisées chez les professionnels de ville et 5.000 injections dans les centres de vaccination de Dordogne. L'ARS s'est fixé pour objectif de passer à 9.000 injections dans les centres de vaccination cette semaine, et 12.000 dès la semaine prochaine. "On est dans une logique d'accélération, de montée en puissance, pour essayer d'offrir à chacune et chacun la possibilité d'avoir cette troisième injection", a précisé le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne. Pour cela, il y a donc l'ouverture de ces trois nouveaux centres, ce qui porte à 14 le nombre de centres de vaccination en Dordogne. Il y aura également le déploiement de lignes supplémentaires. Les centres de vaccination vont aussi augmenter leurs amplitudes horaires en ouvrant les week-ends de décembre notamment. Les équipes vont être remobilisées, et l'ARS a fait appel aux pompiers.

A ce jour, 85,6 % de la population éligible, soit les plus de 12 ans, a reçu ses deux doses de vaccin en Dordogne. C'est l'équivalent de 292.638 personnes. Parmi elles, tous les plus de 18 ans devront faire leur troisième dose s'ils veulent conserver leur pass sanitaire.