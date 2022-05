Trois communes du Nord-Vienne classées en zone prioritaire face à la pénurie de médecins libéraux

L'Agence régionale de santé a mis à jour fin avril sa carte des zones les moins dotées en médecins généralistes dans le Poitou. À Dangé-Saint-Romain et aux Ormes (Vienne), on compte deux médecins généralistes pour plus de 4 500 habitants. Un quotidien bien compliqué pour les habitants. Reportage.