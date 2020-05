Trois Creusois contaminés par le coronavirus, mille personnes testées ce week-end par précaution

Trois salariés du S.S.A.D et du S.S.I.A.D. de Guéret ont été testés positifs au coronavirus. L'agence régionale de santé lance donc par précaution un dépistage sur l'ensemble du personnel et des bénéficiaires de ces structures. Mille personnes sont concernées.

Trois employés du centre communal d'action social et d'une association de Guéret ont été testés positives au coronavirus en moins de sept jours. C'est ce que l'agence régionale de santé (ARS) appelle un "cluster", un groupement de contaminations. Il s'agit de salariés du service d'aide et d'accompagnement à domicile (S.A.A.D) et du service de soins infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) de la commune. Les trois personnes contaminées sont en arrêt de travail, à leur domicile, selon l'ARS.

Par précaution, l'ARS lance un dépistage massif ce week-end. Mille personnes au moins sont concernées, dans quarante communes : il s'agit d'une centaine de membres du personnel et 935 personnes bénéficiaires de ces deux structures qui interviennent souvent ensemble, à domicile. Les tests permettront d'évaluer le niveau de circulation du virus.

Hôpital, laboratoires et infirmiers libéraux sollicités

Les laboratoires privés Biolyss et Astralab et le centre hospitalier de Guéret se chargeront des prélèvements sur le personnel : "Nous souhaitons que le dépistage ait lieu ce week-end. Il est hors de question de perdre du temps, chaque heure compte.", souligne Isabelle Dumont, directrice de la délégation territoriale de l'ARS en Creuse. De nombreux cabinets d'infirmiers libéraux ont également été sollicités par l'ARS pour effectuer des prélèvements à domicile sur les 935 bénéficiaires, "entre dimanche et lundi".

C'est le seul groupement de contaminations en cours dans le département, et le troisième depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les deux premiers concernaient l'USLD de l'Ehpad Anna-Quinquaud à Guéret et l'Ehpad du Mont à Aubusson. Dans ces deux établissements, le nombre de personnes contaminées est inférieur à trois, la limite pour définir un "cluster".