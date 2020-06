Trois, deux, un, top, allumage moteurs : Grenoble entre dans l'espace

6h45. Le décollage du lanceur Véga a été repoussé de 24 heures en raison de la météo à Kourou en Guyane. Il devrait donc avoir lieu dans la nuit de vendredi à samedi.

Il s'appelle AMICal Sat et sera chargé d'étudier les aurores boréales, ou aurores polaires, pour tenter de mieux appréhender la météorologie spatiale. Des données dont on besoin l'IPAG, Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et un laboratoire partenaire de l'Université de Moscou. C'est un petit satellite dont la conception et la réalisation engagent aussi une constellation de petits et grands partenaires privés. Grenoble entrera la nuit prochaine (de jeudi à vendredi) dans le monde des nanosatellites et du "new space", cet "espace du futur".

L'espace est une aventure toujours aussi excitante

AMICal Sat est la première réalisation remarquable du CSUG, Centre spatial universitaire de Grenoble, créé en 2015 et dont le rôle est de fédérer chercheurs, industriels et étudiants autour de projet dans le domaine spatial. "La demande scientifique vient d'abord du laboratoire (ici l'IPAG) et le CSUG est là pour "spatialiser" une demande scientifique" explique Thierry Sequies, coordinateur du projet. Ensuite il y a des ingénieurs et des étudiants qui travaillent dessus, puis des entreprises, dont plusieurs sociétés locales, pour l'instrumentation. Puis il faut s'adresser au "lanceur". AMICal Sat, qui devait initialement partir en 2019 avec une fusée russe, partira finalement à bord d'une fusée Véga depuis Kourou (Guyane) avec 52 autres satellites! "Il y a sept satellites qui sont plus un peu plus gros, explique Thierry Sequies, et puis 46 nanosatellites, qui vont être lancés au fur-et-à-mesure par le même lanceur". Ah oui! On ne vous a pas dit : un "nanosatellite" pèse 10kg maximum et mesure au minimum 10cm x 10 cm afin d'être détecté par les radars et les autres acteurs de l'espace. Un satellite à 1 million d'euros là où un satellite classique en coûte... 300! Ils se multiplient dans le monde et ils sont LE symbole de la démocratisation de l'espace.

Pour l'échelle : AMICal Sat est sur la table - ©CSUG

Des nanosatellites qui relancent aussi un certains intérêt pour l'espace et le spatial : Elon Musk veut en faire des constellations et à nouveau l'Homme lève le nez vers le ciel avec une certaine excitation. "Ce n'est plus réservé aux agences spatiales, aux grands groupes, d'atteindre l'espace, dit Thierry Sequies, et effectivement c'est excitant que tout un chacun, les petites entreprises autour de Grenoble ou grosses entreprises qui ne sont pas du "prime" du satellite, les universités, puissent s'investir et aller travailler dans le spatial".

Un enjeu économique et de souveraineté

"Il y a quelques dizaines d'années il y avait 5 acteurs qui comptaient dans le spatial, aujourd'hui il y a plus de 80 pays!". Geneviève Fioraso, la grenobloise ex-ministre de la recherche et de l'enseignement supérieure de François Hollande et qui préside aujourd'hui l'IRT (Institut de recherche technologiques) Saint-Exupéry à Toulouse, a un regard aiguisé sur le sujet. "80 pays parce que l'accès à l'espace est devenu moins cher en particulier grâce à la digitalisation et la miniaturisation". Une nouvelle conquête de l'espace qui est aussi économique que scientifique : "Il y a énormément d'entreprises qui se créent exclusivement sur les applications du spatial et puis c'est aujourd'hui il faut le savoir, le principal pourvoyeur de données, les "data" si importantes désormais". Alors la France et l'Europe se doivent d'être présentes. "C'est aussi un enjeu de souveraineté" dit l'ex-ministre. "Aux Etats-Unis les grandes fortunes investissent dans le spatial, Elon Musk (SpaceX) - avec beaucoup d'argent publique au passage - Jeff Bezos (Amazon)... C'est comme ça c'est le système. Nous on n'a pas ça mais on peut imaginer des alliances de pme-pmi, des alliances des ces petites entreprises avec des grandes [...] et des coopérations avec des alliés chinois, américains et japonais. Le spatial a toujours été un vecteur de paix et de coopération. Ça peut être aussi un facteur de guerre donc il faut être vigilant, il faut être actif, en tout cas il faut être présent!".

Les nanosatellites sont tous placés à bord d'un même "largueur"...

... intégré lui-même à la fusée Vega -

Des atouts à Grenoble et en Isère

De ce point de vue là Grenoble et l'Isère le sont, présents, et ont des atouts pour l'être encore. Dans une enquête qui date de 2017 le CSUG, Centre spatial universitaire de Grenoble, estimait à 5 000 le nombre de salariés dans le département qui travaillent d'une manière ou d'une autre et à un moment ou à un autre pour le spatial. A côté des grands groupes qui ont ici des unités comme Atos, EDF, Air Liquide, ST Microelectronics, il y a des sociétés comme Teledyne à Saint-Egrève pour l'imagerie, Lynred pour les capteurs infrarouges, Gorgy Timing à La Mure pour la maîtrise du temps, NPC system à Theys pour les systèmes de tracking pour antenne satellite ou encore Néovision à Grenoble dans le traitement de données. Il faut aussi travailler le métal pour aller dans l'espace : SDMS chaudronnerie blanche à Saint-Romans, travaille depuis 30 ans pour le domaine spatial. Le CSUG annonce lui mener actuellement pas moins de 7 projets de nanosatellites en parrallèle de celui qui va être lancé la nuit prochaine.

Les étapes du lancement d'AMICal Sat