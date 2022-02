Il a eu trois fois le Covid : "Je suis un peu le chat noir" témoigne Bastien, 24 ans

La première fois que Bastien Robac a contracté le Covid, c'était au tout début du second confinement, en 2020. "C'était comme une grippe, de la fièvre, fatigué, un peu de mal à respirer" raconte le jeune père de deux enfants qui pourtant faisait attention en raison de son asthme : "Je suis tombé malade. Au début, je ne pensais pas que c'était ça et puis le verdict est tombé, Covid".

Ça a duré trois jours et après c'est parti du jour au lendemain - Bastien Robac

Le jeune homme, footballeur amateur régulier et non-fumeur, passe sans encombre ce premier épisode mais six mois plus tard, il est de nouveau testé positif au covid et tombe des nues : "Au début, je pensais comme beaucoup de gens, je ne pensais pas pouvoir le rattraper" témoigne-t-il et de décrire "une semaine compliquée, à 39 de fièvre" et comme lors de la première infection, les symptômes disparaissent du jour au lendemain.

Une fois la vaccination ouverte à sa tranche d'âge, Bastien Robac reçoit une première dose, "ce qui m'a permis de ne pas avoir une forme grave" explique-t-il.

Le Covid comme cadeau de Noël

Malheureusement, une troisième contamination survient en décembre 2021 alors qu'il ne présente aucune signe. "Je n'avais aucun symptôme, rien du tout, c'est mon collègue qui était positif" explique Bastien qui fait un test :

Au bout de trois fois, on se dit qu'on n'a pas de chance

Et Bastien se fait un peu chambrer par son entourage, familial et professionnel : "Quand je commence à tousser, les gens commencent à s'écarter, à mettre le masque et du gel hydroalcoolique vraiment tout le temps. Effectivement, je suis un peu le chat noir de ma famille et des mes collègues" s'amuse-t-il, un peu fataliste.

L'entreprise dans laquelle Bastien Robac travaille a même dû fermer, faute de personnel et le jour de Noël, "j'ai contaminé plus de la moitié de ma famille présente". Le vingtenaire exprime un regret, ne pas avoir fait de test avant la réunion familiale, "sachant qu'il y avait un peu de monde ce jour-là" mais "je ne pensais pas pouvoir l'attraper une troisième fois" justifie-t-il.

Une quatrième fois ? Non merci

Aujourd'hui Bastien va bien. Il n'a pas eu de complications respiratoires en raison de son asthme et s'apprête à faire des tests pour savoir pour savoir pourquoi ses défenses immunitaires sont si peu actives. Le jeune homme nourrit tout de même une inquiétude, "l'attraper une quatrième fois avec tout ce que ça engendre : être isolé pendant une dizaine de jours, devoir faire tester mes proches, ma femme,m es enfants, mes collègues". Dès qu'il le pourra, il recevra sa dose de rappel contre le virus en espérant, comme tout le monde, que l'épidémie s'arrête le plus vite possible.