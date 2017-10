Trois idées reçues sur l'AVC

A l'occasion du tour de France " AVC tous concernés " , un ancien élu d'Aquitaine fait le tour du pays sur un tricycle pour sensibiliser le grand public et faire avancer la prévention. Philippe Meynard a fait une étape à Dijon sur la place François Rude lundi.

Sur son tricycle, Philippe Meynard parcourt la France pour faire connaître son association " AVC tous concernés " et faire avancer la prévention. Cet ancien élu d'Aquitaine a fait un AVC en 2014. Le professeur Maurice Giroud du CHU de Dijon est l'ancien chef de service neuro-vasculaire au CHU de Dijon, et désormais responsable du réseau des AVC en Bourgogne. Il déconstruit quelques idées reçues

Les AVC, ça ne concerne que les personnes âgées

FAUX : " C'est vrai que l'âge est un facteur de risques, mais ce n'est pas le seul. L'AVC touche de plus en plus les jeunes de moins de 55 ans , et c'est le registre dijonnais des AVC qui existe depuis 30 ans qui a mis ça en lumière

Les AVC concernent surtout les fumeurs

FAUX : " Encore une fois, le tabagisme est un facteur de risques, mais il y en a d'autres plus puissants, plus dangereux. Le premier, et de loin, c'est l'hypertension artérielle qu'il faut traiter. Le deuxième c'est le cholestérol, avec les alimentations riches en sucres et en graisses. Là encore, il existe des médicaments efficaces. "

Il n'y a pas de traitement pour l'AVC

FAUX : " Cet adage était vrai il y a 15 ans, mais depuis on a trois traitements extrêmement efficaces qui diminuent la mortalité de 20 %, ce qui est rare en médecine, donc c'est très important. "