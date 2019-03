Trois idées reçues sur la schizophrénie avec Florent Babillote, en conférence à Quetigny

Quetigny, France

A 24 ans, le diagnostique tombe : Florent Babillote est atteint de schizophrénie. Depuis l'âge de 13 ans, il fait des crises qu'il cache à ses proches. A l'époque il est au plus mal, il entend des voix et il a des hallucinations. Mais depuis ses 24 ans il est pris en charge, et mène aujourd'hui à 38 ans une vie presque "normale" : il a écrit deux livres sur le sujet, est aide-soignant en psychiatrie, fait du slam et de l'art thérapie. Le Rennais donne une conférence à 19h ce jeudi à la salle La Colline à Quetigny, dans le cadre des journées de la schizophrénie.

Une personne atteinte de schizophrénie est une personne qui a deux personnalités

FAUX :"C'est vrai que c'est tentant de croire ça parce qu'on a les images de certaines films ou de certaines séries mais c'est beaucoup plus complexe. Je dirais plutôt que c'est une altération de la réalité, des hallucinations auditives, visuelles ou olfactives, des crises de paranoïa, etc. Mais surtout, il y a autant de formes de schizophrénie qu'il y a de personnalités."

Quand on est atteint de schizophrénie, on ne se souvient plus de ce que l'on a fait pendant une crise

VRAI ET FAUX : _"_Moi ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Lors d'une crise, je croyais que j'avais des super pouvoirs. Je me prenais pour un super héros et je me suis mis en travers de la route et je pensais que les voitures pouvait passer à travers moi. Forcément, puisque j'avais des super pouvoirs! Ma mère, qui était là, s'est jetée sur moi pour me dégager de la route. J'aurais pu mourir et j'en ai aucun souvenir. Mais de toutes les crises que j'ai faites entre mes 13 ans et mes 24 ans, c'est la seule dont je ne me souviens pas."

Une personne atteinte de schizophrénie est forcément dangereuse

FAUX : "C'est vraiment une idée reçue. Elle peut surtout être dangereuse pour elle même. C'est vraiment une part très infime des malades qui sont dangereux pour la société. En fait, on peut être dangereux comme tout un chacun, ça peut arriver à tout le monde de péter un câble. Quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus de personnes "normales" qui commettent des crimes, que de personnes atteintes de schizophrénie. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, ça fait toujours plus de bruit quand c'est une personne qui a une maladie psychiatrique. C'est une forme de discrimination, un peu comme avec le sida à l'époque quand on ne connaissait pas bien la maladie. Il faut que les choses changent parce que nous on en a marre."