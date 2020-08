Trois joueurs et un entraîneur du club de foot de Joué-lès-Tours positifs au Covid-19

Après Fondettes, un autre club de foot amateur est frappé par le Covid en Indre-et-Loire. Il s'agit du club de Joué-lès-Tours où trois joueurs et un entraîneur du groupe sénior ont été déclarés positifs en toute fin de semaine dernière. Première conséquence, le match amical prévu contre Montlouis-sur-Loire dimanche dernier a été annulé. Depuis, tous les entraînements sont suspendus en attendant que l'ensemble du groupe sénior se fasse dépister d'ici la fin de la semaine.

Je suis un éternel optimiste et j'espère que les compétitions pourront aller à leur terme". Eric Bedoyan, président du JFCT

Pour le président du Joué Football Club Touraine, Eric Bedoyan, l'important bien sûr, c'est que les quatre personnes malades ne présentent aucun symptôme sévère. Mais sur le plan sportif, c'est tout le groupe sénior qui est à l'arrêt à un peu plus de 10 joursà peine du premier match officiel en coupe de France prévu le dimanche 6 septembre.

"Cela rend très complexe cette préparation et cette nouvelle saison après une première année marquée par la crise du Covid" (la saison dernière n'avait pu aller à son terme), regrette Eric Bedoyan. Face à ce virus et à sa circulation toujours plus active au sein de la population, le président du JFCT reconnaît que les clubs amateurs ne peuvent pas faire grand chose pour s'en prémunir. Si ce n'est rappeler encore et toujours les gestes barrières.

Par précaution, le club de Joué-lès-Tours a décidé d'annuler le tournoi national de football féminin qui était prévu ce dimanche au stade Jean-Bouin.