Trois jours d'attente avant d'être pris en charge, l'hôpital d'Epinal étouffe

Des attentes record, des tensions entre les patients et un manque criant de lits... Les syndicats de l'hôpital d'Epinal, dans les Vosges, tirent la sonnette d'alarme face à des conditions de travail de plus en plus difficile.

L'hôpital d'Epinal à bout de souffle. Les syndicats dénoncent une série de dysfonctionnements dans la prise en charge des patients. Certains ont attendu jusqu'à trois jours dans les couloirs avant d'obtenir des soins dans un service. La direction admet et promet des "pistes d'amélioration".

Embouteillage dans les brancards

Plus de 50 personnes en attente d'hospitalisation aux urgences, dont des dizaines de brancards dans les couloirs. C'est ce que décrivent les syndicats : des services débordés et incapables d'absorber les demandes de soin. "On voit bien qu'ils nous manquent des lits !", lance Patrick Genay de la CFDT, le fait de passer de l'ancien au nouveau hôpital, nous avons perdu des lits d'hospitalisations. Ce sont les conséquences des politiques d'avant Covid."

Faire une toilette à une patiente dans le couloir, c'est inacceptable" - Elisabeth Da Silva de la CGT

Une situation que décrit également Elisabeth Da Silva de la CGT : "On maltraite les gens contre notre volonté... On tire sur la sonnette d'alarme pour dire : Attention, il nous faut des lits, et niveau médical et paramédical, il nous manque du monde."

Les syndicats réclament également le recrutement d'un agent de sécurité 24h/24 pour régler les tensions aux urgences. La direction a reconnu le malaise et promis des pistes d'amélioration et les syndicats attendent une amélioration dans la prise en charge des patients.