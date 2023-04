Trois jours de dépistage gratuit du glaucome en Creuse

Si vous avez plus de 40 ans et que vous n'avez pas vu un ophtalmologiste depuis un an, voici une bonne occasion de faire contrôler vos yeux ! L'union nationale des Aveugles et Déficients Visuels propose trois jours de dépistage gratuit du glaucome les 3, 4 et 5 mai 2023 en Creuse. L'examen dure une vingtaine de minutes et il faut s'inscrire au préalable pour en bénéficier. Le glaucome est la première cause de cécité absolue dans le monde. Cette maladie touche plus d'un million de personnes dans notre pays.

Où se rendre ?

Les dépistages gratuits auront lieu :

Mercredi 3 mai à la salle polyvalente de Le Grand Bourg de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Il faut s'inscrire ic i et se renseigner au 05 55 82 40 21

à la salle polyvalente de de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Il faut s'inscrire ic i et se renseigner au 05 55 82 40 21 Jeudi 4 mai à la mairie de Fursac de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Les inscriptions se font ici et on peut se renseigner au 05 55 63 60 87

à la mairie de de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Les inscriptions se font ici et on peut se renseigner au 05 55 63 60 87 Vendredi 5 mai au centre hospitalier Dr Eugène Jamot, 12 avenue Pasteur à La Souterraine de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Les inscriptions se font ic i.

Consignes pour les rendez-vous