Trois jours pour découvrir les solutions pour les personnes souffrant d'une basse vision à Dijon

Dijon, France

C'est le moment d'en profiter ! Le centre optique basse vision de Dijon vous ouvre ses portes pendant trois jours. La basse vision et la DMLA concernent trois millions de personnes en France, dont des centaines en Cote-d'Or. Pour leur permettre de retrouver une certaine autonomie, il propose toute une série d'appareils adaptés selon les besoins et le degré de vision.

Ces appareils permettent de grossir jusqu'à 50 fois. Pratique pour lire une date limite de consommation sur une boîte de conserve © Radio France - Christophe Tourné

Très peu de centres en France

Il n'existe que trois centres de ce type en France. Celui de Dijon est le seul pour toute la région Bourgogne - Franche-Comté. Les patients y sont envoyés par les ophtalmos lorsque plus aucune correction n'est possible sur des lunettes. Cyrille Gouvenez y est opticien optométriste. C'est lui qui, en fonction du patient, de ses pathologies et de ses besoins dans son quotidien, propose l'appareil qui conviendra le mieux.

Cyrille Gouvenez, opticien optométriste à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Il y en a de toutes les tailles et ces appareils sont souvent de vraies prouesses de technologie. Cela va du simple clavier d'ordinateur avec de très grosses lettres à la caméra portable pas plus grosse qu'un crayon capable de lire à votre place un document.

Un clavier d'ordinateur adapté aux déficients visuels © Radio France - Christophe Tourné

Une caméra pas plus grosse qu'un crayon et qui lit à voix haute © Radio France - Christophe Tourné

Un scanner capable de lire à voix haute un document © Radio France - Christophe Tourné

Vous pourrez découvrir tous ces appareils au cours des portes ouvertes organisées du mercredi 13 au vendredi 15 novembre, au centre de basse vision situé au 4, rue André Malraux à Dijon.