Trois laboratoires sanctionnés à 444 millions d'euros d'amende pour "pratiques abusives"

Les laboratoires Novartis, Roche et Genentech ont été sanctionnés à hauteur de 444 millions d'euros pour "pratiques abusives". Ils sont accusés d'avoir cherché à "préserver" les ventes d'un médicament traitant la dégénérescence maculaire au détriment d'un traitement concurrent moins cher.

Ichiro Ohara / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

Trois laboratoires ont été sanctionnés par l'Autorité de la concurrence.

Il leur est reproché d'avoir cherché à "préserver" les ventes du Lucentis, médicament traitant la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), au détriment de l'Avastin, un anticancéreux 30 fois moins cher mais dont les médecins se sont aperçus des effets positifs pour la DMLA.

Les deux traitements ont été développés par Genentech, qui a passé des contrats de licence avec Novartis pour la commercialisation du Lucentis et avec Roche pour celle de l'Avastin. La DMLA est la principale cause de malvoyance chez les personnes de plus de 50 ans.