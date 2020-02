Trois malades du coronavirus sont hospitalisés à Grenoble, leur état de santé "n'inspire pas d'inquiétude"

Grenoble, France

Trois personnes infectées par le coronavirus sont hospitalisées à Grenoble, sur les cinq nouveaux cas qui se sont déclarés ce samedi en France. Ce sont des britanniques qui ont contracté le coronavirus en Haute-Savoie, dans la station de ski des Contamines-Montjoie. Six de leurs compatriotes sont également sous surveillance. Ces onze personnes sont hospitalisées à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. La ministre de la santé Agnès Buzyn sera aux Contamines ce dimanche matin, pour être auprès des enfants et des familles. Elle devrait se rendre dans l'espace où vont venir se faire diagnostiquer au coronavirus ceux qui le souhaitent.

"Aucun signe de gravité" - CHU de Grenoble

En tout, cinq personnes sont hospitalisées à Grenoble, dont trois pour lesquelles la contamination au coronavirus est confirmée. Selon le CHU Grenoble-Alpes "Les cinq patients ne présentent pour l'instant aucun signe de gravité, et leur état n'inspire pas d'inquiétude." Ils ont été pris en charge par une équipe spécialisée en maladies infectieuses et tropicales. L’hôpital précise également qu'il poursuit son fonctionnement normal : "L’accueil des patients n'est pas perturbé, les personnes présentes au CHU Grenoble-Alpes ne courent aucun danger. L'établissement est en contact permanent avec les autorités sanitaires régionale et nationale pour le suivi de ces prises en charge."

Un numéro mis en place spécialement : 0-800-100-379

L'agence régionale de santé (ARS) cherche maintenant à retracer le parcours de ces personnes contaminées, et identifier avec qui elles ont été en contact. Si vous avez un doute, si vous pensez avoir été possiblement en contact avec un de ces malades, un numéro de téléphone a été ouvert : il faut appeler le 0-800-100-379.