Trois médecins rennais en renfort à Strasbourg : "On a vu des choses surréalistes par rapport à d'habitude"

La voix d'Emilie Langlais trahit sa fatigue. Elle est partie avec deux de ses collègues prêter main forte à Strasbourg la semaine dernière, après un appel lancé par le CHU alsacien aux autres hôpitaux du pays : "J'ai ressenti ça comme un appel à l'aide, un besoin de renfort des équipes soignantes. Là-bas, il faut bien se dire que ça fait un peu plus d'un mois qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ont ouvert des unités de soins de réanimation avec beaucoup de gardes... On a senti que les soignants étaient très fatigués."

La jeune médecin de 31 ans a également constaté une entraide et un dévouement incroyable chez ses collègues alsaciens. Volontaire, elle n'a pas hésité à les rejoindre : "C'était difficile de ne pas beaucoup travailler ici et de voir qu'à l'autre bout de la France il y avait des gens qui s'épuisaient. On pourra dire que c'est courageux, mais avant tout c'est naturel de l'avoir fait."

Une semaine éprouvante dans des services saturés, même si les équipes manquent moins de matériel qu'au début de l'épidémie et que le nombre de patients diminue. Emilie Langlais a été marquée par certains modes de fonctionnement sur place : "Il y a tellement de patients, que tous les après-midis, les médecins se relayaient pour appeler les familles pour leur donner des nouvelles, des familles qui n'ont pas vu leurs proches depuis plus d'un mois pour beaucoup... Dès qu'un patient était en capacité de parler on faisait des Skype entre eux et leurs familles... C'est des choses complètement surréalistes par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude."

Les équipes soignantes de Strasbourg au travail avec les patients atteints du coronavirus - Emilie Langlais

Emilie Langlais juge cette expérience "extrêmement enrichissante" et que cette semaine vécue dans un hôpital saturé par le nombre de patients Covid-19 pourra lui servir, si une vague épidémique venait à atteindre la Bretagne.