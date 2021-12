Trois médecins viendront bientôt renforcer les effectifs du centre de santé de Saint-Rambert-d'Albon

Alors que de nombreux territoires luttent contre la désertification médicale, le centre de santé intercommunal à Saint-Rambert-d'Albon doublera en un an et demi ses effectifs de généralistes. Pour le moment, trois médecins sont déjà salariés de la communauté de communes.

"Pari réussi" déclare Pierre Jouvet, le président de la communauté de communes Porte de DromArdèche. Six mois après l'inauguration du centre de santé intercommunal de Saint-Rambert-d'Albon, celui-ci va accueillir de nouveaux médecins, pour compléter l'équipe déjà formée par trois généralistes, une orthophoniste et une sage-femme. Tous sont salariés de la communauté de communes, une première dans la Drôme.

Un prochain médecin arrive en janvier, d'abord pour deux jours par semaine, avant de passer à temps complet en mars. Un autre installera également son cabinet au sein du centre de santé de Saint-Rambert-d'Albon en 2023. Des médecins "qui veulent avoir des horaires normaux, une vie de famille équilibrée, qui veulent faire de la médecine et pas de l'administratif. Et être salariés : c'est un risque moindre quand on sort de ses études" expose Pierre Jouvet. Entre temps, un docteur retraité viendra aussi travailler à temps partiel dans le centre fin 2022. L'effectif de généralistes doublera donc en deux ans d'existence.

C'est un pari réussi. Trouver un médecin généraliste, c'est une aspiration majeure et on y répond aujourd'hui - Pierre Jouvet, le président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche

La bonne recette ?

Pour la docteure Sevim Demirel, ancienne médecin libéral, qui s'est installé dès l'ouverture au mois de mai dans le centre, le gain est majeur, "ça nous libère énormément de temps administratif. On ne s'occupe pas de la comptabilité non plus... on n'en a pas !". Comme les autres, elle est à 35 heures. Et peu importe le nombre de patients reçus, le salaire est fixe, "entre 4 000 et 5 000 euros brut environ" selon les années d'expérience indique Patricia Boidin, la vice-présidente de la communauté de communes chargée de la Santé.

"On n'a pas tout fait pour lutter contre la désertification médicale. Le salariat est une réponse. La régulation des médecins est aussi une réponse au niveau national. Il y a dix fois plus de médecins généralistes à Nice et à Biarritz que dans nos territoires ruraux !" lance Pierre Jouvet, qui présente l'initiative comme voie à suivre. Le département de la Saône-et-Loire a déjà utilisé le système pour lutter contre les déserts médicaux sur son territoire.